Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией
Соответствующий договор подписали глава сирийского МИДа Валид Муаллем и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медов. Об этом сообщает государственное сирийское агентство САНА.
Ранее Грузия разорвала дипотношения с Сирией. Это произошло после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Комментарии1
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zorkin75 22 июля 2018 | 17:11
И сейчас они начнут менять калаши на мелкаши -это будет взаимная торговля.