Мария Бутина три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов
Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и зам.министром финансов Натаном Шитцем. Об этом сообщает агентство Рейтер.
По его данным, обе встречи прошли во время визита в США бывшего сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампреда ЦБ.
Фишер в письменном ответе агентству Рейтер подтвердил факт встречи с Торшиным и Бутиной, но заявил, что не помнит никаких подробностей. Шитц от комментариев отказался. Отмечу, что оба чиновника на данный момент оставили госслужбу.
Комментарии14
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sadda 22 июля 2018 | 17:08
Кто-то же ее выводил на этих мужиков, сама бы она фиг смогла.
jetsam 22 июля 2018 | 17:09
sadda: они сами на нее выходили. по запаху.
jetsam 22 июля 2018 | 17:38
хероманы или херомоны - по научному,
то что она выделяла... как учили так и смогла.
sg91 22 июля 2018 | 17:44
jetsam:
Ну если от тебя, пидар, говноом воняет нав всю округу, то трудно на тебы не выйти, щенок..
jetsam 22 июля 2018 | 18:03
sg91: у вас с патриком (патриками) просто одни пидары кругом в сообщениях
и одно говно, может вы у друг друга в жопе сидите?
* не отвечайте, я вашу жопу наблюдать не буду.
aler_il1 22 июля 2018 | 17:11
Ну и чё? Ведь всем широко известно, что любой российский студент легко назначает встречу с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов США. Там же их (вице-председателей и зам.министров) - буквально в каждом военторг..., хмм, пардон, страницы в методичке слиплись. Много их в общем. А студентов от дяди Пу - наоборот, мало.
tovarich67 22 июля 2018 | 17:12
Ниче се Вова замахнулся! Аж на фрс!уважаю Вову за смелость. Но был уже один смелый такой.фамилие ему была Кеннеди.даже пробовал от правительства США доллары печатать.но поехал в Даллас и привет....сломать фрс дело святое.но что то я подозреваю что нам россиянам от этого ни тепло ни холодно. Короче это ихние там разборки.и ьот дурак кто мажется к этому процессу.это не очень хорошо консается доя тех кто идет у кремлевских на поводу.вспомниье гиви моторолу и прочих
seryj_wolk 22 июля 2018 | 17:31
Это она реализовывала свои права человека. Тепеь пришло время исполнять обязанности. В американской ( и не только) тюрьме это она может сделать наилучшим образом.
jetsam 22 июля 2018 | 17:41
seryj_wolk: передергиваете.
это она исполняла свои обязанности. теперь, в американской тюрьме (и суде), ей предстоит, как раз,
реализовывать свои права. и исключительно свои права.
oto_davar 22 июля 2018 | 17:45
Напоминает подставу- создание компромата на Клинтон и Обаму. Красиво!
А эти пиндоссы- лохи , под носом агентшу не видят.
perestarok 22 июля 2018 | 17:45
"Мария Бутина три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов"
И что?
vargor 22 июля 2018 | 17:51
Мария Бутина встречалась...
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И что? В Америке мужчинам запрещено встречаться с русскими женщинами? Совсем больная страна? Вот если бы привели доказательства вреда США от этих встреч, тогда ещё можно было бы понять этот шум, но кроме очередной клеветнической болтовни опять никаких фактов нет. На западе чсто, судить на уровне "хайли-лайкли" норма? Тогда это мерзкая дерьмократия. Это очевидно.
ugiazov 22 июля 2018 | 17:56
vargor: У Дерипаски рыбок чёртова дюжина, но скандал пошёл только от одной.
apels 22 июля 2018 | 18:06
Та еще мадам :)
По заявлениям ФБР, «по крайней мере однажды Бутина предложила человеку секс в обмен на должность в организации.
Дважды пыталась организлвать встречу Трампа с Путиным, переписывалась с Торшиным, спала с республиканцем Полом Эриксоном...