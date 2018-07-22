"Мария Бутина три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов"

Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и зам.министром финансов Натаном Шитцем. Об этом сообщает агентство Рейтер.

По его данным, обе встречи прошли во время визита в США бывшего сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампреда ЦБ.

Фишер в письменном ответе агентству Рейтер подтвердил факт встречи с Торшиным и Бутиной, но заявил, что не помнит никаких подробностей. Шитц от комментариев отказался. Отмечу, что оба чиновника на данный момент оставили госслужбу.