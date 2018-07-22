Z Архив новостей новости
5 14 6 1394
16:31, 22 июля 2018

Мария Бутина три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов

Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и зам.министром финансов Натаном Шитцем. Об этом сообщает агентство Рейтер.
По его данным, обе встречи прошли во время визита в США бывшего сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампреда ЦБ.
Фишер в письменном ответе агентству Рейтер подтвердил факт встречи с Торшиным и Бутиной, но заявил, что не помнит никаких подробностей. Шитц от комментариев отказался. Отмечу, что оба чиновника на данный момент оставили госслужбу.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sadda 22 июля 2018 | 17:08

Кто-то же ее выводил на этих мужиков, сама бы она фиг смогла.

jetsam 22 июля 2018 | 17:09

sadda: они сами на нее выходили. по запаху.

jetsam 22 июля 2018 | 17:38

хероманы или херомоны - по научному,
то что она выделяла... как учили так и смогла.

sg91 22 июля 2018 | 17:44

jetsam:
Ну если от тебя, пидар, говноом воняет нав всю округу, то трудно на тебы не выйти, щенок..

jetsam 22 июля 2018 | 18:03

sg91: у вас с патриком (патриками) просто одни пидары кругом в сообщениях
и одно говно, может вы у друг друга в жопе сидите?

* не отвечайте, я вашу жопу наблюдать не буду.

aler_il1 22 июля 2018 | 17:11

Ну и чё? Ведь всем широко известно, что любой российский студент легко назначает встречу с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов США. Там же их (вице-председателей и зам.министров) - буквально в каждом военторг..., хмм, пардон, страницы в методичке слиплись. Много их в общем. А студентов от дяди Пу - наоборот, мало.

tovarich67 22 июля 2018 | 17:12

Ниче се Вова замахнулся! Аж на фрс!уважаю Вову за смелость. Но был уже один смелый такой.фамилие ему была Кеннеди.даже пробовал от правительства США доллары печатать.но поехал в Даллас и привет....сломать фрс дело святое.но что то я подозреваю что нам россиянам от этого ни тепло ни холодно. Короче это ихние там разборки.и ьот дурак кто мажется к этому процессу.это не очень хорошо консается доя тех кто идет у кремлевских на поводу.вспомниье гиви моторолу и прочих

seryj_wolk 22 июля 2018 | 17:31

Это она реализовывала свои права человека. Тепеь пришло время исполнять обязанности. В американской ( и не только) тюрьме это она может сделать наилучшим образом.

jetsam 22 июля 2018 | 17:41

seryj_wolk: передергиваете.
это она исполняла свои обязанности. теперь, в американской тюрьме (и суде), ей предстоит, как раз,
реализовывать свои права. и исключительно свои права.

oto_davar 22 июля 2018 | 17:45

Напоминает подставу- создание компромата на Клинтон и Обаму. Красиво!
А эти пиндоссы- лохи , под носом агентшу не видят.

perestarok 22 июля 2018 | 17:45

"Мария Бутина три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.министром финансов"

И что?

vargor 22 июля 2018 | 17:51

Мария Бутина встречалась...
-----------------------------------------------
И что? В Америке мужчинам запрещено встречаться с русскими женщинами? Совсем больная страна? Вот если бы привели доказательства вреда США от этих встреч, тогда ещё можно было бы понять этот шум, но кроме очередной клеветнической болтовни опять никаких фактов нет. На западе чсто, судить на уровне "хайли-лайкли" норма? Тогда это мерзкая дерьмократия. Это очевидно.

ugiazov 22 июля 2018 | 17:56

vargor: У Дерипаски рыбок чёртова дюжина, но скандал пошёл только от одной.

apels 22 июля 2018 | 18:06

Та еще мадам :)
По заявлениям ФБР, «по крайней мере однажды Бутина предложила человеку секс в обмен на должность в организации.
Дважды пыталась организлвать встречу Трампа с Путиным, переписывалась с Торшиным, спала с республиканцем Полом Эриксоном...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 7057 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10762 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 153 6 10560 20.07
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 164 6 12395 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 193 6 14816 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 294 6 22978 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 121 6 9628 12:53
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Новости

Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым может получить звание Героя Украины Наградить спортсмена предложил премьер-министр страны Владимир Гройсман…

5 61 6 5551
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 11935 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 127 6 13148 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 126 6 13905 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Новости

Размер реальных зарплат в Белоруссии превысил российские При этом по номинальному курсу доллара зарплаты россиян по-прежнему остаются больше, чем у белорусов…

5 69 6 7952
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 61 6 7082 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12903 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 88 6 10605 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 96 6 12156 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» Как сообщили в израильском МИДе, это было сделано по просьбе США, Канады и стран Европы…

5 25 6 10864
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 90 6 116148 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 44 6 15485 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 319 6 494780 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 464 6 182544 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7131733
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3584419

Сегодня в эфире