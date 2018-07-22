Бразильский нападающий Неймар жестко отреагировал на критику в свой адрес из-за частых падений на газон в матчах ЧМ
Бразильский нападающий Неймар жестко отреагировал на критику в свой адрес из-за частых падений на газон в матчах чемпионата мира. Футболист пожаловался на соперников, которые больно били его по ногам.
Скрупулезная испанская пресса еще в начале месяца подсчитала, что в пяти матчах чемпионата мира Неймар пролежал на газоне в общей сложности 15 минут. Шуток и мемов на эту тему появилось великое множество и, в конце концов, бразилец решил выйти из тени и ответить тем, кто их придумывает. В своем «Инстаграме» нападающий опубликовал обращение к болельщикам. Неймар отказался считать свои падения симуляциями. Цитата: «Я не хочу лежать на газоне, но соперники фолят на мне и это больно». Конец цитаты. Немного подробностей, по словам бразильца, после каждого матча у него оставалось столько синяков, что ему приходилось по несколько часов прикладывать к ногам лед. Причиной своих бед сам нападающий считает любовь к дриблингу. Действительно, на чемпионате мира соперники фолили на Неймаре 26 раз. Больше досталось лишь Эдену Азару. На нем правила нарушали 27 раз, но бельгиец провел на два матча больше, чем Неймар.
Ранее поддержку Неймару выразили многие звезды бразильского футбола. Легендарный Ривалдо даже призвал соотечественника без стеснения падать на газон, если это требуется для победы сборной Бразилии.
Комментарии8
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jetsam 22 июля 2018 | 16:19
была такая болезнь в дореволюционной россии: называлась "падучая".
вот, судя по всему, он ее и подхватил (хотя она не заразная).
jetsam 22 июля 2018 | 16:22
@Легендарный Ривалдо даже призвал@
даже боюсь спросить, кто этот - Ривалдо и какая его легенда у фсб...
sg91 22 июля 2018 | 16:47
jetsam:
Боишься? Сцыкун.. Пшел вон, ничтожество..
fantforbarbi 22 июля 2018 | 16:56
jetsam: Не знать кто такой Ривалдо))). Жесть. Зачем тогда вообще что то писать о футболе ???
lenin3 22 июля 2018 | 16:24
jetsam: хорватов тоже много били по ногам,но они сразу вставали и дошли до финала.Видимо,не думали о своих гонорарах в клубах.А уж всякие сенегальцы с исландцами даже и не знали,что можно валяться после касания ног,сразу вскакивали и продолжали играть.Вот ведь придурки,надо было"без стеснения падать на газон"и кататься от флажка до флажка...
koshkaedu 22 июля 2018 | 16:38
Берите пример с Акинфеева - он падал больше. Вот о Дзюбе достоверных данных нет.
fantforbarbi 22 июля 2018 | 16:50
koshkaedu: От Дзюбы отлетали все))) , кроме Рамоса . У него был просто удивительный процент выигранных единоборств ))). Герой России.
fantforbarbi 22 июля 2018 | 16:48
Очевидно , что игрок сумасшедшим образом переоценен... И долго играть он просто из-за здоровья не сможет (. Он таким образом просто тянет время , чтобы боялись играть в контактный футбол. Его скоро сломают и навсегда . Он не Марадонна и не Месси ,и тем более не атлет как Роналду - очень легкая и травматичная конституция .
Я его сравниваю с Буре - тоже был очень высокоскоростной легкий хоккеист , но карьера была сломана. Будет аналогичная история.