Бразильский нападающий Неймар жестко отреагировал на критику в свой адрес из-за частых падений на газон в матчах ЧМ

Бразильский нападающий Неймар жестко отреагировал на критику в свой адрес из-за частых падений на газон в матчах чемпионата мира. Футболист пожаловался на соперников, которые больно били его по ногам.

Скрупулезная испанская пресса еще в начале месяца подсчитала, что в пяти матчах чемпионата мира Неймар пролежал на газоне в общей сложности 15 минут. Шуток и мемов на эту тему появилось великое множество и, в конце концов, бразилец решил выйти из тени и ответить тем, кто их придумывает. В своем «Инстаграме» нападающий опубликовал обращение к болельщикам. Неймар отказался считать свои падения симуляциями. Цитата: «Я не хочу лежать на газоне, но соперники фолят на мне и это больно». Конец цитаты. Немного подробностей, по словам бразильца, после каждого матча у него оставалось столько синяков, что ему приходилось по несколько часов прикладывать к ногам лед. Причиной своих бед сам нападающий считает любовь к дриблингу. Действительно, на чемпионате мира соперники фолили на Неймаре 26 раз. Больше досталось лишь Эдену Азару. На нем правила нарушали 27 раз, но бельгиец провел на два матча больше, чем Неймар.

Ранее поддержку Неймару выразили многие звезды бразильского футбола. Легендарный Ривалдо даже призвал соотечественника без стеснения падать на газон, если это требуется для победы сборной Бразилии.