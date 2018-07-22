Роснефть может открыть сеть автозаправок в Германии
Этого не исключил глава компании Игорь Сечин. В телеэфире он также сказал, что Роснефть не планирует приобретать дополнительные активы в России.
В 2013 году компания купила ТНК-ВР, а в 2-16 году контрольный пакет Башнефти
Комментарии10
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piter_ug 22 июля 2018 | 16:10
//может открыть сеть автозаправок //
И в Украине может, да кто разрешит!
detul 22 июля 2018 | 16:12
зачем Роснефти заправки в Германии ?? Чтобы судоржно продавать их, когда Германия объявит санкции ... Может лучше сосредоточиться на создании рабочих мест в России?
novyrusich 22 июля 2018 | 16:27
detul: педуля, сообщу тебе новость: Германия давно объявила санкции по отношению к России.
В составе ЕС объ\явила.
По отдельности страны ЕС не действуют в этом вопросе.
Поэтому насчет заправок в Германии у Сечина пустые мечты.
Да он и сказалтак: может быть когда-нибудь если будет возможность
neyexo 22 июля 2018 | 16:22
Как будет называться?
Руссиш петролеум?
jetsam 22 июля 2018 | 16:26
neyexo: дойчландус недоливиус.
neyexo 22 июля 2018 | 16:40
jetsam: недолив - искусственная тема, поднятая ТВ, чтобы отвлечь внимание от роста цены бензина.
arye_11 22 июля 2018 | 16:26
В 2013 году компания купила ТНК-ВР, а в 2-16 году контрольный пакет Башнефти
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Башнефть они разве купили...???
Отжали, если более точно.
"Им сделали "предложение", от которого они были не в силах отказаться".
(почти цитата)
tks 22 июля 2018 | 16:34
Троян от Сечена.
zorkin75 22 июля 2018 | 16:38
Уже не знают,кому свою нефть впердячить.Цена бензина в ФРГ гораздо выше,чем в США.
timwlad79 22 июля 2018 | 16:43
Роснефть может открыть сеть автозаправок в Германии
Этого не исключил глава компании Игорь Сечин. В телеэфире он также сказал, что Роснефть не планирует приобретать дополнительные активы в России.
В 2013 году компания купила ТНК-ВР, а в 2-16 году контрольный пакет Башнефти
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В обмен на, что Роснефть откроет сеть автозаправок в Германии?!
Ради присутствия как в ПАСЕ и ОБСЕ и быть постоянно обосраным,обобранным и сдать всё в России немцам которые установят немецкий лагерный порядок для аборегенов.
В Германии закон принят на государственном уровне и в законодательные стать,что прибыльно работать в Германии может только немцы.Остальные есть рабы немцев.Тоже самое в Израиле,Франции,Англии и на Украине.И в США стали с ума сходить где идеология правит миром ,но не деньги.
Так что не надо доверять тем,кто идеологию своего превосходства ставит выше своего дохода.
Рабы бунтуют.И все протестантские страны с этим мордой об асфальт столкнулись.