Торговая война с США создает угрозу для мировой экономики, — заявил глава французского Минфина Брюно ле Мэр По его словам, все в Джи-20 понимают, что торговая война это уже реальность, — передает агентство Рейтер. Он призвал США отказаться от торговых барьеров.

Ранее из-за американских пошлин на сталь и алюминий Евросоюз заявил о повышении пошлин на некоторые товары из США.

По оценке МВФ, торговая война может стоить мировой экономике 400 миллиардов долларов.