Торговая война с США создает угрозу для мировой экономики, — заявил глава французского Минфина Брюно ле Мэр
Торговая война с США создает угрозу для мировой экономики, — заявил глава французского Минфина Брюно ле Мэр По его словам, все в Джи-20 понимают, что торговая война это уже реальность, — передает агентство Рейтер. Он призвал США отказаться от торговых барьеров.
Ранее из-за американских пошлин на сталь и алюминий Евросоюз заявил о повышении пошлин на некоторые товары из США.
По оценке МВФ, торговая война может стоить мировой экономике 400 миллиардов долларов.
Комментарии5
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polsan 22 июля 2018 | 16:21
Ещё 400 миллиардов коту под хвост?!
Если это так, то как всегда бедные будут беднеть, богатых станет меньше, но они будут владеть ещё большим!
novyrusich 22 июля 2018 | 16:35
polsan: тобы не потерять 400 митллиардов надо отказаться от торгшоволй войны и все.
Я не понимаю кто мешает ЕС это сделать?
Чтобы воевать надо две стороны, есмли ЕС откажется воевать, то и войны не будет.
Ну не будут же США воевать сами с собой?
ЕС надо просто сдаться и потери будут значительно меньше.
Не надо субсидировать своих производителей и демпинговать.
neyexo 22 июля 2018 | 16:54
novyrusich: при этом куда-то пропал ВТО, как будто его не было никогда.
Про Европу не знаю, но с Японией США всегда спорили, просили допустить свои товары, японцы не пускали, США терпели.
fantforbarbi 22 июля 2018 | 16:42
Любопытное заявление))).Особенно учитывая торговый баланс США И ЕС ,США и Китая ))). Для США то что было,с точки зрения француза- было просто великолепно))). Дичь какая то....То ,что внешний долг США растет как на дрожжах с катализаторами - это ,конечно,было иделаьно ))).Бред.
timwlad79 22 июля 2018 | 16:46
Торговая война с США создает угрозу для мировой экономики, — заявил глава французского Минфина Брюно ле Мэр
Торговая война с США создает угрозу для мировой экономики, — заявил глава французского Минфина Брюно ле Мэр По его словам, все в Джи-20 понимают, что торговая война это уже реальность, — передает агентство Рейтер. Он призвал США отказаться от торговых барьеров.
Ранее из-за американских пошлин на сталь и алюминий Евросоюз заявил о повышении пошлин на некоторые товары из США.
По оценке МВФ, торговая война может стоить мировой экономике 400 миллиардов долларов.
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Ну чё за хрень собачья тут написана ядрёна вошь???!!!
МОЛ ТОРГОВАЯ ВАЙНА С США ЕСТЬ УГРОЗА ВСЕМУ МИРУ!!!!
А КТО ТОРГОВУЮ ВОЙНУ ТО ОБЪЯВИЛ???!!!
США ВСЕМУ МИРУ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ,А ОБВИНЯЮТ В ЭТОМ ТЕХ КТО ПРОТИВ ЭТОЙ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ И СТАРАЮТСЯ ВРАЗУМИТЬ США!!! ТО ЕСТЬ ВИНОВНЫ ТЕ КТО НЕ ЖЕЛАЕТ СДОХНУТЬ В ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО США ХОЧЕТ ЖИРНО И КОМФОРТНО КУШАТЬ!!!
ЕВРЕИ СОВСЕМ ОХРЕНЕЛИ !!!