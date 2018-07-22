Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, дважды встречалась с высокопоставленными американскими финансистами
О ее контактах с вице-председателем Федеральной резервной системы и заместителем министра финансов США сообщило агентство Reuters.
Бутина, которую американские власти обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом и незаконном лоббировании российских интересов на территории США в апреле 2015 года контактировала с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и замглавы Минфина Натаном Шитсом. Встречи с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов, — организацией, которая часто отстаивает пророссийскую позицию. В них принимал участие зампред Банка России, в прошлом – российский сенатор и видный единоросс Александр Торшин. Бутина была переводчицей. Замглафы ФРС Фишер факт встречи подтвердил, отмечает Reuters. Экс-замминистра Шитс, который как и Фишер, также покинул госслужбу, от комментариев отказался. Бутину задержали неделю назад, обвинив «в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации» по указанию «высокопоставленного чиновника российского правительства». 29-летняя россиянка состояла в отношениях с американским юристом-республиканцем, через которого связывалась с другими политиками. Несмотря роман, Бутина по некоторым данным предлагала неуказанному лицу секс в обмен на должность в организации, название которой не приводится, писала западная пресса. По американским законам ей грозит до 15 лет лишения свободы.
В поддержку Марии Бутиной в России выступили Совет по правам человека при президенте и МИД. Официальные российские СМИ называют ее «простой российской студенткой».
Комментарии25
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tvitov66 22 июля 2018 | 16:08
А могла бы спокойно в Барнауле мебелью торговать ...
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 16:28
tvitov66: Патриотки предпочитают в америке сосать, в тылу врага тс.
tvitov66 22 июля 2018 | 16:42
mozhem_povtorit: пади тяжело было девке 3 года имитировать оргазмы с врагами нашей сверхдержавы, надеюсь нацЛидер оценит и заступится
anemon 22 июля 2018 | 16:16
Естественно, она продвигала интересы путинской России в США. Только послушайте речи этой путинистки-ФСБшницы на крымнашистскихъ митингах и в поддержку оккупации Донбасса (Ютуб)! Не понятно только, зачем для таких поручений надо было направлять так засветившуюся персону. Вообще - непростая штучка, погуглите!
shlevet 22 июля 2018 | 16:19
anemon: В отличии от Сенцова, она не занималась поджигательством.
И где плакаты от либерастни в её поддержку?
Или русофобия и двойные стандарты у них процветают?
Где, наконец, Ольга Романова?
tks 22 июля 2018 | 16:31
shlevet: Так возвысьте свой голос в защиту политузницы проклятой Пиндоссии! С плакатами к Кремлю выйдите что ли ;')))
shlevet 22 июля 2018 | 16:51
tks: Я с плакатами не хожу, не мой уровень =)):-)
honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 16:33
shlevet: А что, удило, Сенцов занимался поджигательством?
Ну-ка, с этого места давай поподробней.
И да, путриот, могу тебе сообщить на пару месяцев раньше, чем тебе это скажут: через амеровскую оружейную ассоциацию, ту самую, подпольно и незаконно финансировалась предвыборная кампания Трампа.
И еБутина в этом деле была не последним лицом.
Уже дошло или ещё добавить?
shlevet 22 июля 2018 | 16:49
honduras_na_colyme: Именно так, удило Сенцов занимался поджигательством, два факта доказаны, знакомьтесь с его делом, если ума на это хватит.
Что касается Бутиной - она переводчик, по твоему, придурошный, переводчик это первое лицо?
polikarpich 22 июля 2018 | 16:39
shlevet: А зачем либералам поддерживать распространителя миазмов путинизма?
asokol 22 июля 2018 | 16:49
shlevet: «В отличии от Сенцова, она не занималась поджигательством. »
А расскажи-ка мне, ублюдок, откуда ты высосал информацию о том, чем она НЕ ЗАНИМАЛАСЬ? Видишь ли, вонючка, даже она сама не может со стопроцентной уверенностью знать, чем она НЕ ЗАНИМАЛАСЬ, а уж ты-то куда свое гнусное вонючее рыло пихаешь? Докладывай по всем вопросам, я тебя, гниду, внимательно слушаю.
shlevet 22 июля 2018 | 16:54
asokol: //...ублюдок...//
Ублюдок, это тот бомж кто твою мамашу шлюху, по пьяни обрюхатил.
Дошло, сын ублюдка и шлюхи
piter_ug 22 июля 2018 | 16:18
На какие шиши «простая российская студентка» болталась между высокопоставленными чиновниками?
tvitov66 22 июля 2018 | 16:21
piter_ug: говорили же что она продала папины мебельные магазины и через Москву залетела в самое гнездо империализма, темного полежав под сенатором
nikolaitschi 22 июля 2018 | 16:20
Такой студентке палец в рот не кладут...
clandestino 22 июля 2018 | 16:28
nikolaitschi: А что кладут?
neyexo 22 июля 2018 | 16:20
Похоже, Дмитрию Саймсу конец
Он в этом замешан
Центр нац. интересов его.
koshkaedu 22 июля 2018 | 16:23
Она простая русская женщина. Мать?
clandestino 22 июля 2018 | 16:26
В каком смысле встречалась и контактировала?
tvitov66 22 июля 2018 | 16:34
clandestino: в том самом
tks 22 июля 2018 | 16:27
Эскорт-услуги дорого стоят!
sadda 22 июля 2018 | 16:27
Вот такие вот мани и развенчивают миф о красоте русских женщин....
jetsam 22 июля 2018 | 16:41
всего дважды.
а в рапортах фсб, небось, расписала под хохлому и получила
суточные, постельные, кормовые и на предохранители за все двадцать пять встреч.
а уж ее начальники, небось, расписали на весь сенат и палату представителей....
понятное дело - на пенсии уже и не хватает. весь ПФР ушел на маериканских чиновников,
по отчету, конечно.
ясно почему вошьдь на встрече так с трампом себя вел - по отчетам фсб
трамп сто раз куплен, меланья вообще наша секс-рабыня, трампанята
нам ров северный поток3 капают. а Иванка в позе йоги "мост" с кушнером
нам израильские паспорта качают.....
plank1957 22 июля 2018 | 16:46
Вот так запросто простые русские студентки ездят в США и предлагают себя всем, кто может посодействовать их карьере.
vlabumur 22 июля 2018 | 16:47
Совсем неспроста. вся шайка не зря забеспокоилась сильно им хвост прищемили.