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16:03, 22 июля 2018

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, дважды встречалась с высокопоставленными американскими финансистами

О ее контактах с вице-председателем Федеральной резервной системы и заместителем министра финансов США сообщило агентство Reuters.

Бутина, которую американские власти обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом и незаконном лоббировании российских интересов на территории США в апреле 2015 года контактировала с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и замглавы Минфина Натаном Шитсом. Встречи с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов, — организацией, которая часто отстаивает пророссийскую позицию. В них принимал участие зампред Банка России, в прошлом – российский сенатор и видный единоросс Александр Торшин. Бутина была переводчицей. Замглафы ФРС Фишер факт встречи подтвердил, отмечает Reuters. Экс-замминистра Шитс, который как и Фишер, также покинул госслужбу, от комментариев отказался. Бутину задержали неделю назад, обвинив «в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации» по указанию «высокопоставленного чиновника российского правительства». 29-летняя россиянка состояла в отношениях с американским юристом-республиканцем, через которого связывалась с другими политиками. Несмотря роман, Бутина по некоторым данным предлагала неуказанному лицу секс в обмен на должность в организации, название которой не приводится, писала западная пресса. По американским законам ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В поддержку Марии Бутиной в России выступили Совет по правам человека при президенте и МИД. Официальные российские СМИ называют ее «простой российской студенткой».

Комментарии

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tvitov66 22 июля 2018 | 16:08

А могла бы спокойно в Барнауле мебелью торговать ...

mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 16:28

tvitov66: Патриотки предпочитают в америке сосать, в тылу врага тс.

tvitov66 22 июля 2018 | 16:42

mozhem_povtorit: пади тяжело было девке 3 года имитировать оргазмы с врагами нашей сверхдержавы, надеюсь нацЛидер оценит и заступится

anemon 22 июля 2018 | 16:16

Естественно, она продвигала интересы путинской России в США. Только послушайте речи этой путинистки-ФСБшницы на крымнашистскихъ митингах и в поддержку оккупации Донбасса (Ютуб)! Не понятно только, зачем для таких поручений надо было направлять так засветившуюся персону. Вообще - непростая штучка, погуглите!

shlevet 22 июля 2018 | 16:19

anemon: В отличии от Сенцова, она не занималась поджигательством.
И где плакаты от либерастни в её поддержку?
Или русофобия и двойные стандарты у них процветают?
Где, наконец, Ольга Романова?

tks 22 июля 2018 | 16:31

shlevet: Так возвысьте свой голос в защиту политузницы проклятой Пиндоссии! С плакатами к Кремлю выйдите что ли ;')))

shlevet 22 июля 2018 | 16:51

tks: Я с плакатами не хожу, не мой уровень =)):-)

honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 16:33

shlevet: А что, удило, Сенцов занимался поджигательством?
Ну-ка, с этого места давай поподробней.
И да, путриот, могу тебе сообщить на пару месяцев раньше, чем тебе это скажут: через амеровскую оружейную ассоциацию, ту самую, подпольно и незаконно финансировалась предвыборная кампания Трампа.
И еБутина в этом деле была не последним лицом.
Уже дошло или ещё добавить?

shlevet 22 июля 2018 | 16:49

honduras_na_colyme: Именно так, удило Сенцов занимался поджигательством, два факта доказаны, знакомьтесь с его делом, если ума на это хватит.
Что касается Бутиной - она переводчик, по твоему, придурошный, переводчик это первое лицо?

polikarpich 22 июля 2018 | 16:39

shlevet: А зачем либералам поддерживать распространителя миазмов путинизма?

asokol 22 июля 2018 | 16:49

shlevet: «В отличии от Сенцова, она не занималась поджигательством. »

А расскажи-ка мне, ублюдок, откуда ты высосал информацию о том, чем она НЕ ЗАНИМАЛАСЬ? Видишь ли, вонючка, даже она сама не может со стопроцентной уверенностью знать, чем она НЕ ЗАНИМАЛАСЬ, а уж ты-то куда свое гнусное вонючее рыло пихаешь? Докладывай по всем вопросам, я тебя, гниду, внимательно слушаю.

shlevet 22 июля 2018 | 16:54

asokol: //...ублюдок...//
Ублюдок, это тот бомж кто твою мамашу шлюху, по пьяни обрюхатил.
Дошло, сын ублюдка и шлюхи

piter_ug 22 июля 2018 | 16:18

На какие шиши «простая российская студентка» болталась между высокопоставленными чиновниками?

tvitov66 22 июля 2018 | 16:21

piter_ug: говорили же что она продала папины мебельные магазины и через Москву залетела в самое гнездо империализма, темного полежав под сенатором

nikolaitschi 22 июля 2018 | 16:20

Такой студентке палец в рот не кладут...

clandestino 22 июля 2018 | 16:28

nikolaitschi: А что кладут?

neyexo 22 июля 2018 | 16:20

Похоже, Дмитрию Саймсу конец
Он в этом замешан
Центр нац. интересов его.

koshkaedu 22 июля 2018 | 16:23

Она простая русская женщина. Мать?

clandestino 22 июля 2018 | 16:26

В каком смысле встречалась и контактировала?

tvitov66 22 июля 2018 | 16:34

clandestino: в том самом

tks 22 июля 2018 | 16:27

Эскорт-услуги дорого стоят!

sadda 22 июля 2018 | 16:27

Вот такие вот мани и развенчивают миф о красоте русских женщин....

jetsam 22 июля 2018 | 16:41

всего дважды.
а в рапортах фсб, небось, расписала под хохлому и получила
суточные, постельные, кормовые и на предохранители за все двадцать пять встреч.
а уж ее начальники, небось, расписали на весь сенат и палату представителей....
понятное дело - на пенсии уже и не хватает. весь ПФР ушел на маериканских чиновников,
по отчету, конечно.

ясно почему вошьдь на встрече так с трампом себя вел - по отчетам фсб
трамп сто раз куплен, меланья вообще наша секс-рабыня, трампанята
нам ров северный поток3 капают. а Иванка в позе йоги "мост" с кушнером
нам израильские паспорта качают.....

plank1957 22 июля 2018 | 16:46

Вот так запросто простые русские студентки ездят в США и предлагают себя всем, кто может посодействовать их карьере.

vlabumur 22 июля 2018 | 16:47

Совсем неспроста. вся шайка не зря забеспокоилась сильно им хвост прищемили.

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