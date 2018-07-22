Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, дважды встречалась с высокопоставленными американскими финансистами

О ее контактах с вице-председателем Федеральной резервной системы и заместителем министра финансов США сообщило агентство Reuters.

Бутина, которую американские власти обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом и незаконном лоббировании российских интересов на территории США в апреле 2015 года контактировала с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и замглавы Минфина Натаном Шитсом. Встречи с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов, — организацией, которая часто отстаивает пророссийскую позицию. В них принимал участие зампред Банка России, в прошлом – российский сенатор и видный единоросс Александр Торшин. Бутина была переводчицей. Замглафы ФРС Фишер факт встречи подтвердил, отмечает Reuters. Экс-замминистра Шитс, который как и Фишер, также покинул госслужбу, от комментариев отказался. Бутину задержали неделю назад, обвинив «в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации» по указанию «высокопоставленного чиновника российского правительства». 29-летняя россиянка состояла в отношениях с американским юристом-республиканцем, через которого связывалась с другими политиками. Несмотря роман, Бутина по некоторым данным предлагала неуказанному лицу секс в обмен на должность в организации, название которой не приводится, писала западная пресса. По американским законам ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В поддержку Марии Бутиной в России выступили Совет по правам человека при президенте и МИД. Официальные российские СМИ называют ее «простой российской студенткой».