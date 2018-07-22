Арестованный по обвинению в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев стал самым возрастным фигурантом по этой статье
Арестованный по обвинению в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев стал самым возрастным фигурантом по этой статье. Предполагается, что он сотрудник головного института Роскосмоса, где недавно прошли обыски, связанные с утечками данных о гиперзвуковом оружии.
Правозащитники обнаружили его в СИЗО Лефортово. Человеку его возраста трудно быть в следственном изоляторе, — сказала Эху зампред наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева
Фамилии Кудрявцева нет в базе данных московских судов. Накануне источник ТАСС сообщил, что теперь фамилии арестованных по делам о госизмене и шпионаже не публикуются
Комментарии20
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tvitov66 22 июля 2018 | 16:05
Видать теперь в шарашке им новый Союз и рисовать ... По стопам Королева идем!
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 16:16
Старый пердун на старости лет повёлся на американскую жувачку?!
Дебил же, да же?
zorkin75 22 июля 2018 | 16:32
В Русосрашке от сумы и тюрьмы не зарекайся,вислоухий козлик
tvitov66 22 июля 2018 | 16:49
zorkin75: ему и без пенсии хорошо
vikwlad 22 июля 2018 | 16:49
Видать утечка произошла, что гиперзвуковое оружие, - это фейк.
sadda 22 июля 2018 | 16:07
ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.
lager23 22 июля 2018 | 16:08
Теперь весь мир узнает, что Путен трепло.... и его "гипервафля" это слегка подшаманиный Искандер под фезюляжем МИГа
gregor 22 июля 2018 | 16:08
Арестованный по обвинению в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев стал самым возрастным фигурантом по этой статье
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Уже ,видать ,не соображает ничего ..., может подписать , что попросят улыбаясь .
Шпиён трёх разведок , эстонской , парагвайской и украинской .
Делал подкоп из кабинета в Кремль , хотел увидеть Путина и ...... ага .
zver777 22 июля 2018 | 16:08
Уууууу завыла либеройдная пресса.
Ох, Ах, ох завизжали правозащитники.
"Какого человека посадил" - запричитала Баба Лия.
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 16:13
zver777: ничего, на нарах встретит свой 100летний юбилей. Наша великолепная пенитенциарная система доказала свою гуманность
polikarpich 22 июля 2018 | 16:10
Вот кого надо защищать, а не какую-то сукину дочь, шпионившую в Штатах.
zver777 22 июля 2018 | 16:35
polikarpich: "Вот кого надо защищать," Кто бы сомневался в предпочтениях белоленточного отребья.
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 16:44
zver777: Отдали бы его лучше народу, мы бы его разорвали публично, на Красной Площади. За Путина! За Абрамовича! За Кадырова! За Роттенберга! За Сталина!
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 16:13
Отдайте его народу, будем зубами его рвать на куски!
zemljanka 22 июля 2018 | 16:14
Позорище.
Сил, здоровья Виктору Кудрявцеву.
nikolaitschi 22 июля 2018 | 16:22
74 года для предприятий Роскосмоса - молодой специалист
sgvmajor_66 22 июля 2018 | 16:29
Обменный материал на Бутину. Только ту не отдадут по мановению руки Трампа
jetsam 22 июля 2018 | 16:33
какая сцука так подкузьмила реформу пенсионного возраста?????
ведь теперь любой нормальный человек задаст вопрос
- если бы в россии был нормальный пенсионный возраст и нормальная пенсия
разве 74летний шпион работал бы????????
да он дома на огороде пчел разводил - на меде больше бабок бы сделал
- на миллиардера лужкова гляньте, обалдуи...
вот и как теперь голосовать за повышение пенсионного возраста?
вся страна побежит секреты на картошку менять....
не иначе идиот в фсб завелся....
clandestino 22 июля 2018 | 16:35
Это смешно. Какие там могут быть секреты для амеров? Чертёж новейшей шеснадцатизарядной митральезы?
zorkin75 22 июля 2018 | 16:46
clandestino: clandestino: МБР образца 1943 ФАУ-2 на активной фазе разгона развивала гиперскорость раза в два выше общепринятой-5 Махов.Но за это Вернера фон Брауна никто не додумался сажать за решётку.