Арестованный по обвинению в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев стал самым возрастным фигурантом по этой статье. Предполагается, что он сотрудник головного института Роскосмоса, где недавно прошли обыски, связанные с утечками данных о гиперзвуковом оружии.

Правозащитники обнаружили его в СИЗО Лефортово. Человеку его возраста трудно быть в следственном изоляторе, — сказала Эху зампред наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева

Фамилии Кудрявцева нет в базе данных московских судов. Накануне источник ТАСС сообщил, что теперь фамилии арестованных по делам о госизмене и шпионаже не публикуются