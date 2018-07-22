Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим
Это сообщил ТАСС посол России в Японии Михаил Галузин. По его словам, упрощенные правила могут коснуться бизнесменов, ученых, студентов и деятелей культуры.
Дипломат отметил, что теперь дело за японскими коллегами.
Комментарии5
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master_superanalitik 22 июля 2018 | 15:57
Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим
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Это правильное решение, так как нужен союз двух государств России и Японии, который следует назвать РОССиЯ или Россия и Япония.
jetsam 22 июля 2018 | 16:01
@Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим@
и бесплатные путевки в сибирь. на лесоповал.
а то на северных корейцев санкции еще не сняли.
mppv 22 июля 2018 | 16:12
Дак не только безвизовый режим, а и вхождение Японии в состав РФ на основе всенародного референдума, с сохранением её (Японии) государственного устройства, монархии, территориальной целостности, с предоставлением микадо наследуемого поста в совете федерации РФ следует обсуждать в первую очередь?
clandestino 22 июля 2018 | 16:42
Теперь дело за японскими коллегами. Говно вопрос.
zorkin75 22 июля 2018 | 16:54
clandestino: Куда будем прятать свои Ладу-Приору и Йотафон от Тошибы и Ниссан от стыда?