Петр Порошенко заявил, что победа украинского боксера Александра Усика в Москве это символ борьбы Украины.
Украинский президент написал это в Фейсбуке.
Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсекции и стал абсолютным чемпионом мира.
Мурат Гассиев высоко оценил мастерство противника
В карьере 24-летнего Мурата Гассиева это поражение стало первым.
Комментарии25
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sskull 22 июля 2018 | 15:53
Хохлы, вам не стрёмно ради этого придурка было проскать страну?
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 15:54
sskull: у таракана усики.
У мальчугана трусики (с)
igorkot____1 22 июля 2018 | 16:01
Разобрал Усик россиянка как Бог черепаху. Муха_ха_ха.......
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 16:10
Петька-алкаш совсем теперь из запоя не выходит... бедааа.
А ведь он - символ и лицо современной украины!))
Ахха ага Ааа хааааа...))
blahovdav 22 июля 2018 | 16:26
blinorozhiy_chmo: Петька-алкаш совсем теперь из запоя не выходит... бедааа.
А ведь он - символ и лицо современной украины!)) /// Мне, как мужику и лесбияну, более импонирует выпивающий мужик, а не колющий себе ботокс и целующий младенцев в пупки. А ведь эта крыса - символ нынешней Рашки.. PS Сторонником порошенки не являюсь, зотя голосовал за него. Больше не буду. Бьюсь об заклад, что путлеровская свинка тупо опять пойдет за главора голосовать....
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 16:38
blahovdav: Шо ты тут делаешь, отпрыск мрази шухевича?
Чемодан-вокзал-Львов, бандеровшина! ;-))
minerr 22 июля 2018 | 15:59
sskull: Этот чувак - любимый олигарх всех украинцев на все времена. Не веришь, спроси любого свидомого.
blahovdav 22 июля 2018 | 16:33
minerr: Не веришь, спроси любого свидомого./// Тупая и лживая свинка может спроить у меня, а заодно погуглить: какой рейтинг у пороха... Путлеровская свинья опять солгамши- не любят пороха в Украине. Кстати, а ведь не пороха здесь обсуждают, а как Усик измочалил очередеого не очень русского витязя. Я представляю, если бы было наоборот, то как бы хрюкали и визжали все путлеровские свиньи. К Гасиеву вопросов нет- молодой перспективный и неплохой, говорят, парень, у которого все впереди, а вот рузьке поцреоты, которые мечтали поплевать в сторону Украины по слопатоедским харям получили....
zver777 22 июля 2018 | 16:38
blahovdav: Правильно кастрюля. Когда гордиться не чем, то и открытие сортира в центре Киева перемога.
blahovdav 22 июля 2018 | 16:19
sskull: Хохлы, вам не стрёмно ради этого придурка было проскать страну?/// Кацап, а тебе не стремно вора и подлеца в крысино- плешивую дупу целовать и терпеть?? Вон даже бульбаши уже рашку, залитую по уши нефтью по уровню зарплат перегнали?? А ведь, кацап, мы пороха не отождествляем с Украиной: выбрали, не оправдал- нах... А вот что происходит в тупых головах рашкованского быдла, когда оно восторженно хрюкает за того, кто по уровню грабежа обогнал лихие 90е.... Было хреново, стало хорошо??? Если бы не воровал плешивый ублюдок, то ты бы в золоте купался, а не в гофне...
shlevet 22 июля 2018 | 16:24
blahovdav: //...мы пороха не отождествляем с Украиной: выбрали, не оправдал- нах..//
Чего то, я не заметил, чтобы вы ему сделали нах...
Пока только на российских сайтах, вы смелые =)):-)
zver777 22 июля 2018 | 16:41
blahovdav: " А ведь, кацап, мы пороха не отождествляем с Украиной: выбрали, не оправдал- нах..." Ха-ха-ха. нах ..., нах...., нах ..... вот только порох уходить не собирается.
На сколько ж нужно быть тупыми, чтобы иметь во власти президента -алкаша, судимого прокурора, мэра-дебила, спикера со справкой из дурки.
minerr 22 июля 2018 | 15:57
Да нет, Петя, это твое высказывание символ, только символ полнейшей дебилизации вашей свидомой власти. Вам уже, походу, никакой психиатр не поможет.
polsan 22 июля 2018 | 15:58
Спорт вне политики и это знает каждый!
komiccap_nkvd 22 июля 2018 | 16:00
кто такой этот Мусик? кто такой этот Гасанов?
если Украина победит в дворовый футбол сборную Северного бутова, то это тоже будет Великая победа Украины
leonty 22 июля 2018 | 16:00
Интеллектуальный потолок Пети Порошенко - директор гастронома...
parasuk_ 22 июля 2018 | 16:01
Наш хохолбаши не только алкаш, но еще и идиот :)
zver777 22 июля 2018 | 16:03
"победа украинского боксера Александра Усика в Москве это символ борьбы Украины."
Ага.
А торжественное открытие туалета в Киеве видимо символ процветания.
vlabumur 22 июля 2018 | 16:07
«…В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы — славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове.»
Усик.
- Петя промахнулся. Стае нужен новый Вожак.(С)
sir_sar 22 июля 2018 | 16:12
Александр оказался намного умнее этого жирного клоуна.
Усик выиграл, а проиграл Порошенко.
shlevet 22 июля 2018 | 16:13
Петрушка уже заявлял про 409 тыс км. границ с Росссией, кто теперь будет воспринимать его пьяный бред?
svoi216 22 июля 2018 | 16:15
Слава Украине!!
venmud 22 июля 2018 | 16:26
svoi216: "Слава Украине!"
======
Благодарю Вас за единственный нормальный комментарий на эти новости.
blahovdav 22 июля 2018 | 16:37
А как то оживились путлеровские тролли??? Брякнул дурень глупость, но не отдал же подкльнику ролдугину пару лярдов?? Свинопуты, может это обсудим и ли сколько украл на строительстве самого дорогого моста в мире и поделился другой подельник плешивого крыса???
grizzlybear 22 июля 2018 | 16:39
Петюня и здесь примазался к чужой победе и накакого отношения к ней не имеет.
Парень - мододец! Спорт - есть спорт.
Сам боксер пару лет назад заявил:
«…В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы — славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове.».
Как в воду глядел про Петюню. :)))