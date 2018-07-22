Петр Порошенко заявил, что победа украинского боксера Александра Усика в Москве это символ борьбы Украины.

Украинский президент написал это в Фейсбуке.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсекции и стал абсолютным чемпионом мира.

Мурат Гассиев высоко оценил мастерство противника

В карьере 24-летнего Мурата Гассиева это поражение стало первым.