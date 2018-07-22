Власти Сирии признали Южную Осетию
Стороны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает сирийское госагентство «Сана».
Напомню, — в 2008 году, после войны с Грузией, Россия признала независимость Южной Осетии. Примеру Москвы последовали Никарагуа, Венесуэла, а также два тихоокеанских карликовых государства – Науру и Тувалу.
Комментарии8
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tag188 22 июля 2018 | 15:57
Башарку Асада мировое сообщество самого, не признает законным лидером.
Сирийские выборы 2014 года ни одна цивилизованная страна не признала.
detul 22 июля 2018 | 16:07
tag188: Точно не признала? А чей представитель сидит от Сирии в ООН?, А чьи дип представительства Сирии работают по всему миру .... И вообще - "мировое сообщество" - это што?
tag188 22 июля 2018 | 16:26
detul: Точно -- набираете в поисковике "выборы в Сирии 2014 года" и изучаете тему.
ЕС, США и Великобритания их не признали. Признали только Иран Россия, Белоруссия.
А во вторых, берете в руки книжку "Теория государства и права", и изучаете, что такое диппредставительства, и кого они представляют.
Подскажу -- это ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, а не представительство Башара Асада.
Страну они представляют. А страна и её не легитимные власти -- разные понятия.
detul 22 июля 2018 | 16:51
tag188: Конечно страну. Президентом которой является Ассад. И представляют они интересы Ассада, ни разу не отвлекаясь на всевозможных "свободных сирийцев". То есть мировое сообщество - это ЕС США и Великобритания ? Ну Вы правы - золото миллиард рулит. Вот только Китай и Индия с Пакистаном тоже признали выборы в Сирии. Так что не только Иран Россия и Белоруссия.
forfor 22 июля 2018 | 16:05
У Сирии в настоящее время нет властей.
jetsam 22 июля 2018 | 16:07
а что так тихо, шепотом? почему не в топе яндекса?
теперь стало ясно почему @Тель-Авив эвакуировал
членов организации «Белых касок» "в соседнюю страну"
по просьбе США, Канады и европейских стран. (РИА Новости 11:41)@
- испугались неминуемого ввода юж,осетниских войск в сирию...
radionews 22 июля 2018 | 16:33
За последние десять лет это уже раз восьмой, такая ошеломительную новость.
Ну, что ж, договорятся о поставках паленого спирта из Осетии в Сирию.
Так постепенно уничтожится мусульманство. Асад будет счастлив.
Кстати, где там документы по его "законному" избранию?
nikolaitschi 22 июля 2018 | 16:50
Они признали и то, что солнце вертится вокруг России.