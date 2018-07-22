Беларуссия обогнала Россию по уровню реальных зарплат
Это утверждают специалисты Высшей школы экономики. Исследователи сопоставили заработные платы в странах СНГ и Европы. Они пересчитывали их в доллары по паритету покупательной способности, то есть, учитывались различия в потребительских ценах в разных странах.
Комментарии18
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agamasat 22 июля 2018 | 15:57
растет лакомый кусочек для москвобада в перспективах обложения налогом и пополнения казны?
polikarpich 22 июля 2018 | 16:00
agamasat: Это вряд ли. Тут москвобаду ничего не обломится.
kostia1971 22 июля 2018 | 16:01
agamasat: Этот кусочек,прикончит нашу экономику,в Белке 90% предприятий убыточны.
vezdehod 22 июля 2018 | 16:34
Беларуссия обогнала Россию по уровню реальных зарплат
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Так она растёт в Беларуссии, а не в Белоруссии.- там по прежнему правит батька Лукаш, который "сосёт" нашего царя батюшку
tag188 22 июля 2018 | 16:00
И как это у них получилось без нефти, газа, олимпиад, мундиалей и гениальнейшего геополитика во главе страны?!
kukrynx 22 июля 2018 | 16:01
tag188: Воруют меньше...
vlabumur 22 июля 2018 | 16:03
tag188: без нефти, газа, олимпиад, мундиалей и гениальнейшего геополитика во главе страны?!
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Вы точно определили почему у них получилось и почему не получилось у нас.
xlsergei 22 июля 2018 | 16:02
"Эхо" исправьте ашипку в слове БелАруссия.
babaevka 22 июля 2018 | 16:06
как правильно пишется Беларусь или Белоруссия?
y3emen1 22 июля 2018 | 16:12
babaevka: бялорусь
mitinski 22 июля 2018 | 16:14
babaevka: Беларусь по беларуски, Белоруссия по русски.
artgallery 22 июля 2018 | 16:43
babaevka: Республика БЕЛАРУСЬ
len56 22 июля 2018 | 16:08
Неужели и Сечина обогнали? Не верю!
Вот когда батька на своей яхте в Лондон приплывёт,тогда поговорим!
zemljanka 22 июля 2018 | 16:09
Поздравления братишкам!!!
maikl5301 22 июля 2018 | 16:16
Позор эхху... БелАруссия )))))))))))))))) ой не могуууу
bun777 22 июля 2018 | 16:27
не с теми соревнуетесь, дебилы бл.. есть Нигер и Зимбабве. с ними надо сравнивать. и тогда наш вощьдь будет действительно крут
vilingrad 22 июля 2018 | 16:42
"Российская студентка Бутина была на встречах с зам.главы Федеральной резервной системы и зам.министра финансов США"
"Роснефть может открыть сеть заправок в Германии"
"Беларуссия обогнала Россию по уровню реальных зарплат"
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nikolaitschi 22 июля 2018 | 16:43
По уровню жизни Россия на 101 месте в мире, а по зарплате на 61-м из 72-х, так что удивляться нечему.