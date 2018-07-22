Российская студентка Бутина была на встречах с зам.главы Федеральной резервной системы и зам.министра финансов США

Российская студентка Мария Бутина была на встречах с зам.главы Федеральной резервной системы и зам.министра финансов США. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Бутина имела контакты на более высоком уровне, чем это представлено в предъявленном ей обвинении.

Как передает Рейтер, в этих встречах Бутина была вместе с зам.предом Центробанка Александром Торшиным, который сейчас находится под американскими санкциями.

Бутина была задержана в США 16 июля, ее подозревают в деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации.