Российская студентка Бутина была на встречах с зам.главы Федеральной резервной системы и зам.министра финансов США
Российская студентка Мария Бутина была на встречах с зам.главы Федеральной резервной системы и зам.министра финансов США. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что Бутина имела контакты на более высоком уровне, чем это представлено в предъявленном ей обвинении.
Как передает Рейтер, в этих встречах Бутина была вместе с зам.предом Центробанка Александром Торшиным, который сейчас находится под американскими санкциями.
Бутина была задержана в США 16 июля, ее подозревают в деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации.
Комментарии22
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agamasat 22 июля 2018 | 15:55
а еще она была на митингах перед оккупацией Крыма - базарила о скрепах "русского мира" и воссоединения "нации" с "исторической родиной".
tvitov66 22 июля 2018 | 15:59
agamasat: в общем бузотёрила как могла .... а потом давай в ФРС подкоп копать
gordy 22 июля 2018 | 16:51
"...в этих встречах Бутина была вместе с зам.предом Центробанка Александром Торшиным,..."
Успехи Набиуллиной - результат вовремя полученного инсайда?
cattt 22 июля 2018 | 16:00
agamasat: Допатриотилась, а "Рускаго Мира" ни где терпеть не могут.
nikolai_matveev2 22 июля 2018 | 16:01
ЭМ : Российская студентка Бутина была на встречах с зам.главы Федеральной резервной системы и зам.министра финансов США
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А студентов других стран на встрече с зам. главы Федеральной резервной системы и с зам . министра финансов США , не было ? Только студентка из России - Бутина Мария была допущена на эту встречу ? Об этом Рейтор ничего не сообщает ?
:)))))))
jetsam 22 июля 2018 | 15:57
судя по всему - была обычная групповушка.
кто-то чего-то не тому, не под тем, не туда...
и в результате - опять нож в спину вошьдя,
опять по морде репутации россии.....
нехорошо-с, мадам. ой, нехорошо-с...
надо было у рыбки в таиланде на курсах
лучше заниматься, прилежнее изучать матчасть.
agamasat 22 июля 2018 | 16:02
jetsam: так ведь у нее все получилось, как у рыбки, даже с деньгами для подкупа!)
jetsam 22 июля 2018 | 16:14
agamasat: если бы у нее получилось - никто бы и не знал.
---
Собрались гусары в карты играть. Смотрят - а Ржевского нету.
- Корнет! Вы не знаете, где Ржевский?
- Поручик сказал, что придет на час позже, если сможет.
- А если не сможет?
- Тогда минут через десять!
---
agamasat 22 июля 2018 | 16:56
jetsam: так и про рыбку никто не знал.
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 15:58
У нас лучшие в мире проститутки (c) Путин. Гордость Путина и главное его достижение за 20 лет, гордость Соссии!
detul 22 июля 2018 | 16:02
mozhem_povtorit: Да ну, лучшие - албанки, потом молдованки, следом украинки. ... Дальше номинировать сложно, так как очень велика конкуренция.
jetsam 22 июля 2018 | 16:10
detul: успокойтесь - лично вы - вне всякой конкуренции в этой области. проститут еще тот.
detul 22 июля 2018 | 16:20
jetsam: Вам удалось выучить албанский??
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 16:10
detul: Наш Президент с тобой не согласен, либерас!!!
vlabumur 22 июля 2018 | 16:00
Лавров и вся шайка не зря забеспокоилась сильно им хвост прищемили.
jetsam 22 июля 2018 | 16:16
vlabumur: вы спутали симптомы. у них просто аргентинский кокс уже на исходе...
midnightblues 22 июля 2018 | 16:04
А таки разве она студентка??
вроде писали-что обычная мочалка трехкопеечная
ramses333 22 июля 2018 | 16:08
Мда, эта "тургеневская девушка" далеко бы пошла, если б её "враги" не тормознули.
eduard53 22 июля 2018 | 16:12
А чё такого? Ясен пень - чисто-простая русская студентка. Никого не трогает, фланирует себе Маня Мутина по Штатам, мутит там с министрами ...
Короче, очередная "ихтамнет"ка ...
zorkin75 22 июля 2018 | 16:16
Оказывается проклятые пиндосы не только чёрных вешают на лужайке перед Белым Домом,но и россиянских студенток!Какие дикари!
sempai 22 июля 2018 | 16:48
Это уже так называется...оказывается...
midnightblues 22 июля 2018 | 16:55
Знаете,вам просто повезло ,что я по примеру Магуа не вышел не тропу Войны
Тогда бы все эти мочалки были скальпированы и болтались на ветках