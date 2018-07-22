На Кубе могут легализовать однополые браки
Для создания новой конституции Кубы привлекаются разные политические силы, а также учитывается дипломатический опыт. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин. «Они привлекают для этого самые разные силы: как традиционных руководителей Кубы со времен Фиделя Кастро, так и тех, кто сейчас выходит на арену политической жизни. Это достаточно интересное явление — умение кубинцев сочетать традиции своего революционного процесса с новыми обстоятельствами», — сказал он.
В.Травкин заметил, что при обсуждении проекта парламентарии учитывают опыт Кубы в области международных отношений и характер дипломатических контактов с разными странами.
С его точки зрения, охлаждение отношений Кубы с США в президентство Дональда Трампа отрицательно влияет на происходящее в стране. По словам В.Травкина, Д. Трамп пытается пересмотреть принципы дипломатических отношений с Кубой, во многом опираясь на кубинских контрреволюционных эмигрантов, занимающих сильные позиции в республиканской партии.
Однако В.Травкин отметил, что в парламенте только начинают обсуждать конституционные изменения, поэтому давать полный анализ проекту новой конституции еще рано.
В парламенте Кубы проходят обсуждения проекта новой конституции страны. В качестве цели общественного развития проект конституции предлагает строительство социализма вместо построения коммунизма. В новой конституции может быть прописано право граждан на частную собственность, а также признаны однополые браки.
Действующая конституция Кубы была принята при Фиделе Кастро в 1976 году.
Комментарии5
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neon001 22 июля 2018 | 15:09
с такими продвинутыми коммунистами в совке может быть построили бы коммунизм к 1980 году))
chichanik 22 июля 2018 | 15:09
Главно-дело, чтобы не заставляли ... по приказу партии ... чтобы улучшить имидж за рубежом ... надо, Хулио, надо.
ramun 22 июля 2018 | 15:11
Коммунизм коммунизмом,а сердцу не прикажешь.
kir_pich_101 22 июля 2018 | 15:13
Интересно, а наш вошьдь, как преемник коммуняк, тоже легализует?
master_superanalitik 22 июля 2018 | 15:22
На Кубе могут легализовать однополые браки
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Это правильно решение! Так как Куба - это форпост России на Диком Западе, то бороться с американцами следует их же оружием. Если кубинские гомики смогут отгомосечить пол-Америки, то Россия сможет успешно бороться с тлетворным влиянием Запада и с их фальшивыми Западными ценностями.