На Кубе могут легализовать однополые браки

Для создания новой конституции Кубы привлекаются разные политические силы, а также учитывается дипломатический опыт. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин. «Они привлекают для этого самые разные силы: как традиционных руководителей Кубы со времен Фиделя Кастро, так и тех, кто сейчас выходит на арену политической жизни. Это достаточно интересное явление — умение кубинцев сочетать традиции своего революционного процесса с новыми обстоятельствами», — сказал он.

В.Травкин заметил, что при обсуждении проекта парламентарии учитывают опыт Кубы в области международных отношений и характер дипломатических контактов с разными странами.

С его точки зрения, охлаждение отношений Кубы с США в президентство Дональда Трампа отрицательно влияет на происходящее в стране. По словам В.Травкина, Д. Трамп пытается пересмотреть принципы дипломатических отношений с Кубой, во многом опираясь на кубинских контрреволюционных эмигрантов, занимающих сильные позиции в республиканской партии.

Однако В.Травкин отметил, что в парламенте только начинают обсуждать конституционные изменения, поэтому давать полный анализ проекту новой конституции еще рано.

В парламенте Кубы проходят обсуждения проекта новой конституции страны. В качестве цели общественного развития проект конституции предлагает строительство социализма вместо построения коммунизма. В новой конституции может быть прописано право граждан на частную собственность, а также признаны однополые браки.

Действующая конституция Кубы была принята при Фиделе Кастро в 1976 году.