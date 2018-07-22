В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5
В России начались работы по созданию новой космической ракеты-носителя Союз-5. Это сообщил в своем Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это позволит мобилизовать всю отрасль и ее обновить.
Ранее сообщалось, что на создание этой ракеты будет потрачено более 60 миллиардов рублей. Ожидается, что ее испытания закончатся в 2025 году.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ramun 22 июля 2018 | 15:08
Все.Конец Маску. Щас они ему нарисуют,будет знать как с Россией состязаться.
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 15:14
ramun: Космических проектов так и не получится, но у рогоза и го босса-главвора РФ построится еще по одному дворцу.
tvitov66 22 июля 2018 | 15:17
liliputin_fashist: все ясно - именно с обысков и арестов все и начинается ... Королев тоже в шарашке Союз проектировать начинал
azt 22 июля 2018 | 15:19
liliputin_fashist: // Космических проектов так и не получится //
Конечно, как и крымского моста..
master_superanalitik 22 июля 2018 | 15:18
ramun:
Россия всё правильно делает! Чтобы построить Российскую Империю - нужны новые ракеты и самолеты. Ну а всё остальное - потом! А потом и Монархию удастся вернуть.
sensei54 22 июля 2018 | 15:21
ramun: Кино сделают. Опыт есть.
"Союз-5" на бреющем проносится над горным массивом Murray Buttes с заглохшим там Curiosity.
pavelmistery 22 июля 2018 | 15:10
Распил 20!8
seryj_wolk 22 июля 2018 | 15:10
В рфии, как всегда в моде, все новое-это хорошо забытое старое. Там, где остались преимущественно тупые головки и кривые ручки, ничего передового получиться не может принципиально.
seryj_wolk 22 июля 2018 | 15:16
seryj_wolk: Под руководством такого хряка, как Рогозин, можно создать только такой продукт, как отходы свиной жизнедеятельности.
kir_pich_101 22 июля 2018 | 15:10
Старт очередного распила...
gennomov 22 июля 2018 | 15:14
В просторечии батут имени тоа. Рогозина.
gригорьич 22 июля 2018 | 15:20
Главный субподрядчик — Союзмультфильм
edward_sakash 22 июля 2018 | 15:21
7 лет будут разрабатывать ракету и собираются потратить на разработку миллиард долларов?
У Маска на разработку ракеты ушло в разы меньше и денег и времени, причём ранее он не занимался разработкой ракет.
Может России пора забыть про космические амбиции и начать выращивать картофель на продажу?
lager23 22 июля 2018 | 15:21
Денег нет, но вы держитесь!
Сибирь и Корделия в пожарах...
Китайцы как саранча на дальнем востоке
Пенсионный фонд банкрот
Бензин дорожает
Экономика стагнирует
Секреты гипервафли украли пиндосы
.........Кремлепуты, засуньте себе эту ракету в з@дницу!