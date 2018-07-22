Белый Дом опубликовал документы о слежке ФБР за бывшим советником Дональда Трампа. По данным американских спецслужб Картера Пейджа пытались завербовать сотрудники российской разведки.

ФБР передала рассекреченные документы в СМИ в соответствии с законом о свободе информации. При этом часть данных в бумагах по-прежнему скрыта. В ответ на этот шаг Дональд Трамп в твиттере обвинил спецслужбу и министерство юстиции в том, что они вводят суды в заблуждение. Само расследование в отношении Картера Пейджа президент сравнил с охотой на ведьм.

Бывший советник Трампа был также возмущен публикацией. Ранее Пейдж признавал, что его пытались завербовать российские спецслужбы. Он долгое время работал в Москве, и ФБР допрашивало его после разговоров с неким человеком, якобы служившим в российской разведке. При этом Пейдж утверждал, что не заключал никаких договоренностей с Кремлем. Обвинений ему предъявлено не было.

Трамп заявил, что возросшая активность расследования российского вмешательства вызвана тем, что спецпрокурор Роберт Мюллер хочет саботировать Республиканскую партию перед «промежуточными выборами» этой осенью.