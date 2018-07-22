В Мурманской области растет площадь лесных пожаров
Как пишет «Новая газета», тушить возгорания некому, и с огнем приходится бороться добровольцам.
Власти вынуждены были впервые закрыть пункт пропуска «Лотта» на границе с Финляндией. Причиной стали пожары, обступившие КПП. К границе стянуты все силы пожарных, но горит по всему Кольскому полуострову. Всего там зарегистрировано около 20 крупных возгораний.
Тяжелая ситуация складывается в окрестностях поселка Териберка. На борьбу с огнем близ села не хватает сил и средств, например, специальных ранцев и мотопомп. Поэтому районной администрации пришлось просить о помощи волонтеров. Таких набралось всего 15 человек.
Власти региона уже признали, что потушить огонь своими силами не могут. При этом еще совсем недавно в Мурманске прошли крупные учения МЧС. Как пишет «Новая», с тушением пожара могли затянуть из-за маневров с участием большого начальства.
Как отмечает «Интерфакс», в этом году в результате пожаров в Мурманской области уже сгорело в девять раз больше леса, чем в прошлом году.
Комментарии3
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lager23 22 июля 2018 | 15:13
. На борьбу с огнем близ села не хватает сил и средств, например, специальных ранцев и мотопомп..
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Зато у страны есть воздушно-космические войска!
tvitov66 22 июля 2018 | 15:20
lager23: да уж пусть лучше сгорит, хоть зола останется, а иначе кидайцы попилят и вывезут в свой коммунистический рай
vladimir1967 22 июля 2018 | 15:17
Тушить пожар нет денег , бюджет трещит от накопленных триллионов. Может их просто высыпать на очаг возгорания, толку будет больше.