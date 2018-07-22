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15:00, 22 июля 2018

Задержанная в США россиянка встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.главы Минфина США

Задержанная в США россиянка Мария Бутина встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.главы Минфина США. Обе встречи прошли во время визита в США в  2015 году бывшего сенатора, ныне зампреда ЦБ Александра Торшина.

Как сообщает агентство Рейтер, Бутина была переводчиком на встрече Торшина с зам.главой ФРС Стэнли Фишером  — Фишер подтвердил это агентству.

Бутину обвиняют в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения, а также в сговоре с целью продвижения интересов России. В ее поддержку выступили президентский Совет по правам человека и российский МИД.

Комментарии

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tks 22 июля 2018 | 15:08

Попадос!

tvitov66 22 июля 2018 | 15:13

tks: неужели бывшему сенатору нравилось смотреть? Или он даже соучаствовал ... в встречах?

m_doc 22 июля 2018 | 15:20

tks: В чём состав преступления?

(комментарий скрыт)

kara 22 июля 2018 | 15:09

А где наши активисты белоленточники?
Где письма и петиции в поддержку Бутиной и с осуждением ее задержания?

polikarpich 22 июля 2018 | 15:18

kara: А по какой причине те, кого вы назвали "белоленточниками" должны осуждать задержание Бутиной? Где логика?

master_superanalitik 22 июля 2018 | 15:14

Бутина была переводчиком на встрече Торшина с зам.главой ФРС Стэнли Фишером — Фишер подтвердил это агентству.
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Ну тут всё понятно! Стэнли Фишер хотел соблазнить рыжую бестию.

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