Задержанная в США россиянка встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.главы Минфина США
Задержанная в США россиянка Мария Бутина встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.главы Минфина США. Обе встречи прошли во время визита в США в 2015 году бывшего сенатора, ныне зампреда ЦБ Александра Торшина.
Как сообщает агентство Рейтер, Бутина была переводчиком на встрече Торшина с зам.главой ФРС Стэнли Фишером — Фишер подтвердил это агентству.
Бутину обвиняют в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения, а также в сговоре с целью продвижения интересов России. В ее поддержку выступили президентский Совет по правам человека и российский МИД.
Комментарии6
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tks 22 июля 2018 | 15:08
Попадос!
tvitov66 22 июля 2018 | 15:13
tks: неужели бывшему сенатору нравилось смотреть? Или он даже соучаствовал ... в встречах?
m_doc 22 июля 2018 | 15:20
tks: В чём состав преступления?
kara 22 июля 2018 | 15:09
А где наши активисты белоленточники?
Где письма и петиции в поддержку Бутиной и с осуждением ее задержания?
polikarpich 22 июля 2018 | 15:18
kara: А по какой причине те, кого вы назвали "белоленточниками" должны осуждать задержание Бутиной? Где логика?
master_superanalitik 22 июля 2018 | 15:14
Бутина была переводчиком на встрече Торшина с зам.главой ФРС Стэнли Фишером — Фишер подтвердил это агентству.
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Ну тут всё понятно! Стэнли Фишер хотел соблазнить рыжую бестию.