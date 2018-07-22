Задержанная в США россиянка встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.главы Минфина США

Задержанная в США россиянка Мария Бутина встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы и зам.главы Минфина США. Обе встречи прошли во время визита в США в 2015 году бывшего сенатора, ныне зампреда ЦБ Александра Торшина.

Как сообщает агентство Рейтер, Бутина была переводчиком на встрече Торшина с зам.главой ФРС Стэнли Фишером — Фишер подтвердил это агентству.

Бутину обвиняют в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения, а также в сговоре с целью продвижения интересов России. В ее поддержку выступили президентский Совет по правам человека и российский МИД.