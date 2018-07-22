Памятник Ивану Тургеневу открыли в родовом имении писателя в Тульской области. Это произошло в рамках фестиваля «Бежин луг», который приурочен к 200-летию со дня рождения литератора.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, фестиваль посетили 10 тысяч человек.