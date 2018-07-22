Памятник Ивану Тургеневу открыли в родовом имении писателя в Тульской области
Памятник Ивану Тургеневу открыли в родовом имении писателя в Тульской области. Это произошло в рамках фестиваля «Бежин луг», который приурочен к 200-летию со дня рождения литератора.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, фестиваль посетили 10 тысяч человек.
Комментарии4
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tv_victim 22 июля 2018 | 14:38
"- Это кому памятник?
- Тургеневу.
- Который написал "Евгения Онегина"?
-"Онегина" написал Пушкин!
- Странно... "Онегина" написал Пушкин, а памятник Тургеневу."...
Старый анекдот. Пророческий.....
neyexo 22 июля 2018 | 14:41
Известен другой туляк, про которого вся Ясная поляна знает, что он делал с крестьянками.
Что известно про Тургенева?
xuato 22 июля 2018 | 14:55
Все правильно. Тургеньев первый пророчески предсказал о загнивание текущего бездарного того режима, о новом типе героя - нигилиста из корого выростут и Родион Роскольников и Народная воля и... Революция. Так что символично.
sasass 22 июля 2018 | 15:01
Тургенев сегодня не узнал бы свой родной Бежин луг - контраст огромный , там теперь пустыня без природного уголка....