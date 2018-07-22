Временный рабочий мост и строительный кран рухнули на месте строительства моста через Амур
Временный рабочий мост и строительный кран рухнули на месте строительства моста через Амур, который свяжет Россию с Китаем. Как сообщили в руководстве Амурской области, это произошло из-за паводка. В результате инцидента никто не пострадал.
Мост должны открыть в конце следующего года.
Комментарии11
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seryj_wolk 22 июля 2018 | 14:38
Рфское качество - лучшее в мире. Но держаться от ее продукции нужно подальше. А то можно и в ящик сыграть на ровном месте. На месте китайцев я бы задумался.
tvitov66 22 июля 2018 | 14:40
seryj_wolk: надо нам хоть как то противостоять китайской экспансии
ruthenocene 22 июля 2018 | 14:51
tvitov66: Какая экспансия, вы о чём? Китайцы на своём берегу передохли со смеху!
pravdatut 22 июля 2018 | 14:43
Это вам не путинский мост в Крым. Дефицит и тд.
opponent70 22 июля 2018 | 14:45
чтоб там рухнуло всё. По этому мосту будет вывезено две трети российских природных ресурсов... и не только природных...
tvitov66 22 июля 2018 | 14:50
opponent70: и столько кидайцев забежит что замучаешься перечитывать ... а поговаривают что они еще и размножаются как хомячки
tag188 22 июля 2018 | 14:51
Временный рабочий мост и строительный кран рухнули на месте строительства моста через Амур, который свяжет Россию с Китаем. Как сообщили в руководстве Амурской области, это произошло из-за паводка.
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С китайской стороны при этом ничего не рухнуло. Стоит ихняя половина моста.
Кстати, и стадионы у них бакланы не клюют.
xuato 22 июля 2018 | 14:58
Кран проявил солидарность с краном рухнувшим в С-Петебурге.
sergo_25_26 22 июля 2018 | 14:59
На эхе умолчали о тысяче пропавших гаек и болтов.
sergo_25_26 22 июля 2018 | 15:03
С Китайской стороны этот мост стоит уже третий год с асфальтом и освещением. Не доходя до российского берега ровно 270 метров.
tks 22 июля 2018 | 15:05
Интересно, а этот мост разве не Вроттенберги строят?