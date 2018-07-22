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14:30, 22 июля 2018

Власти Сирии признали Южную Осетию

Власти Сирии признали Южную Осетию. Стороны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает сирийское госагентство «Сана».

В 2008 году, после войны с Грузией, Россия признала независимость Южной Осетии. Примеру Москвы последовали Никарагуа, Венесуэла, а также два тихоокеанских карликовых государства – Науру и Тувалу.

Комментарии

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arye_11 22 июля 2018 | 14:39

Да...
Российско-сирийский нерушимый союз становится все смехатее и смехатее.

sharko_2 22 июля 2018 | 14:43

Российские налогоплательщики будут оплачивать посольство Сирии в ЮО.

patrikk_1 22 июля 2018 | 14:51

Власти Сирии признали Южную Осетию...

Красавчики. Молодцы.

arye_11 22 июля 2018 | 14:53

patrikk_1:
Патря.
А тебя пОслом назначим.
Правда, я еще не решил, то ли пОслом АбОсРуси в Сирии, то ли пОслом Сирии в АбОсРуси.
Тебе то все равно, а нам прыятна.

patrikk_1 22 июля 2018 | 15:11

arye_11:

Мало того что ты говноед, так ты ещё и тупой? Хотя с другой стороны, были бы у тебя мозги, разве бы ты писал комментарии на "Эхо Москвы", живя в Израиле?

pro_hanov 22 июля 2018 | 14:45

arye_11: Пора создавать новую Большую Восьмёрку в пику империалистам: ЮО, Россия, Сирия, Абхазия, ДНР, ЛНР, Приднестровье, Северная Корея. Саммиты устраивать. Г-8 короче)

arye_11 22 июля 2018 | 14:49

pro_hanov:
А что, нерушимый союз Абхазии, Осетии и России - АбОсРусь,разве уже не актуален?

master_superanalitik 22 июля 2018 | 15:10

arye_11:
Израиль тоже должен признать Южную Осетию! А в ответ на это Южная Осетия согласится признать Иерусалим столицей Израиля. Таким образом по зернышку из искры возгорится пламя.

arye_11 22 июля 2018 | 15:15

master_superanalitik:
Насчет "зернышек", так помню, некий российский "Вошдь" пару лет назад тоже применял эту метафору для иллюстрации того, как российский рубль окрепнет и станет второй мировой валютой:
- "Курочка по зернышку клюёт...".
Чуйчтвуется, что российсский рубль окреп и становится мировой

eniro 22 июля 2018 | 14:39

Вот еще кто независимость самой Сирии призвал бы, а?

neyexo 22 июля 2018 | 14:47

eniro: все признают Сирию, режим не признают.
Хотя - границы начертаны на карте методом тыка англичанами и французами.
Насчет признания - как быть с тем, что саудовская династия захватила власть и всю страну нелегитимно?

eniro 22 июля 2018 | 14:54

neyexo: Да,да ! И с тем, что граждане Сауди- арабиен стонут от гнета, недоедают и проводят "массовые волнения"? Как россиянам с этим позором жить?

alex_d 22 июля 2018 | 14:56

eniro: т.е. если граждане не стонут и сами согласны - то всё законно и легитимно? я правильно понял вашу логику?

eniro 22 июля 2018 | 15:07

alex_d: А чье мнение Вы считаете легитимизацией руководства страной? Трампа, Меркель, Путина, ООН или граждан этой страны? Вот и ответ. Да, не законно( прежние прописали себе правление " на всю оставшуюся жизнь" и узаконили это. Народ согласился (легитимизовал) с правлением других.

neyexo 22 июля 2018 | 14:57

eniro: там на самом деле неспокойно, есть недовольные и настроены воинственно. Все организаторы и исполнители 9/11 оттуда. да еще пересажали половину своей династии.

balamuto 22 июля 2018 | 14:39

ЮО в экстазе.

yralez 22 июля 2018 | 14:43

Представляю великие посольства и послов......агентов ФСБ.
Путин самолет то им даст к друг другу ездить ?

aleksei123m 22 июля 2018 | 14:45

Какое счастье,... Осталось немного, всему миру признать власти Сирии.
Интересно, нашему МИДу самому не смешно публиковать подобные новости?

neyexo 22 июля 2018 | 14:45

Дальше установление дипотношений, протокол, потом открытие посольств, консульств, договор о мире и дружбе и т.д.

seryj_wolk 22 июля 2018 | 14:45

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. С такими друзьями - ты дерьмо!

sergo_25_26 22 июля 2018 | 14:46

это самая значимая новость за последние 5 лет.

mogilev_ 22 июля 2018 | 14:47

Ждем признания Курдистана.

tv_victim 22 июля 2018 | 14:54

Опять взятка?

s_a_n_d_r_a 22 июля 2018 | 14:54

Несколько лет назад читала, что Науру дезавуировала свое признание ЮО.
Уточните плиз.

serg4422 22 июля 2018 | 14:58

процесс пошел... и пиндостан вылечим.

polikarpich 22 июля 2018 | 15:13

serg4422:
Услышав [сие], Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
(Мар.2:17)

serg4422 22 июля 2018 | 15:18

polikarpich: проповедью решил подзаработать.

prade 22 июля 2018 | 15:01

Один военный преступник признал преступление другого военного преступника правильным.

xuato 22 июля 2018 | 15:02

Итересно сирийцы пляшут, Теперь Путинутрудно будет в вопросе Голанских высот, посольства в Иерусалиме, и что делать с Ираном при Дональде, после такого широкого жеста от шиитов. Кино становится все интерсней.

andre_klimov 22 июля 2018 | 15:08

xuato:
Это всё - мелочи. На грабельках теперь написано - "Курдистан" :))

serg4422 22 июля 2018 | 15:20

andre_klimov: придет время и Русский Солдат на белом доме напишет: КОНЕЦ КАГАЛУ!

kaplan911 22 июля 2018 | 15:05

Асад и Путин - близнецы братья.
Один другого стОит.

sasass 22 июля 2018 | 15:09

Теперь заживут на широкую ногу- эти два государства войны...

ramun 22 июля 2018 | 15:15

Все.Южную Осетию ждет счастье и процветание навеки.
Как в Сирии,наверное.

bono11 22 июля 2018 | 15:19

они и всю ЕДИНУЮ РОССИЮ скоро святыми признают !

max3446 22 июля 2018 | 15:21

Признание независимости Южной Осетии, Абхазии, Новороссии всеми человечеством - неотвратимо. Крым уже де факто всем миром признан российским, доказательство, всё чаще на Западе на картах Крым рисуют как наша территория.

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