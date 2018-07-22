Власти Сирии признали Южную Осетию. Стороны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает сирийское госагентство «Сана».

В 2008 году, после войны с Грузией, Россия признала независимость Южной Осетии. Примеру Москвы последовали Никарагуа, Венесуэла, а также два тихоокеанских карликовых государства – Науру и Тувалу.