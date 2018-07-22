Игорь Сечин заявил, что Роснефть завершила основные приобретения активов в России

Сейчас компания сосредоточена на получении дополнительной эффективности, — сказал в телеэфире ее руководитель.

В 2013 году Роснефть приобрела ТНК-ВР, а в 2016 году – контрольный пакет Башнефти.

По утверждению Игоря Сечина, министр экономического развития Алексей Улюкаев требовал взятку за одобрение сделки по приватизации Башнефти. Улюкаев был признан виновным и приговорен к восьми годам колонии.