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14:30, 22 июля 2018

Игорь Сечин заявил, что Роснефть завершила основные приобретения активов в России

Сейчас компания сосредоточена на получении дополнительной эффективности, — сказал в телеэфире ее руководитель.

В 2013 году Роснефть приобрела ТНК-ВР, а в 2016 году – контрольный пакет Башнефти.

По утверждению Игоря Сечина, министр экономического развития Алексей Улюкаев требовал взятку за  одобрение сделки по приватизации Башнефти. Улюкаев был признан виновным и приговорен к  восьми годам колонии.

Комментарии

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neyexo 22 июля 2018 | 14:39

Обратите внимание - приобретения, а не покупки

(в ГК РФ вещи покупаются, права приобретаются, вы там не найдете "приобрести товар")

balamuto 22 июля 2018 | 14:41

Неушта бабло закончилось? Так и есть 100%.

tvitov66 22 июля 2018 | 15:01

balamuto: концепция поменялась - люди это новая нефть! Теперь друзья нацЛидера будут высасывать все из наших карманов

danko1 22 июля 2018 | 15:02

balamuto: Украл через посадки владельцев всё, что смог: Юкос, Башнефть и прочее.
О какой эффективности еще большей этот наглый вор говорит, если сейчас долг Роснефти Китаю свыше 700 млн. т , что превышает годовой объем добычи нефти в России, а убытки Роснефти составляют более 70 млрд. дол., что превышает рыночную стоимость компании.
Неужели еще более усиленными темпами грабить будет?

romashka__ 22 июля 2018 | 15:19

Приобрел Башнефть - отпусти Улюкаева - пенсионера.
Дербанить страну ума не надо. Как и лица.

zemljanka 22 июля 2018 | 15:20

Кадавр вещает.
Кто следующий?

yralez 22 июля 2018 | 14:40

Да мы тоже поняли, что грабить кроме стариков, уже некого.

archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 14:46

yralez:
" Сейчас компания сосредоточена на получении дополнительной эффективности, — сказал в телеэфире ее руководитель /И.Сечинг/. "

то есть, опять залезет в бюджет для повышения "эффективности" и приобретения новой яхты подлиннее прежней

opponent70 22 июля 2018 | 14:49

yralez: \\Сейчас компания сосредоточена на получении дополнительной эффективности,\\
Наверняка и к пенсионному фонду присосались, через огромную скважину!

dedctolet 22 июля 2018 | 14:42

Как ,уже?Народ небось ликует.Свершилась очередная экспроприация.так это только подземные кладовые окучили,а ведь ещё есть наземные,да ещё и подводные и в воде много интересного плавает,работы уйма

eniro 22 июля 2018 | 14:47

А за счет чего, он не уточнил? Ну есть разные пути: повышение эффективности труда, сокращение издержек производства, сокращение рабочих мест в управлении, введение новых технологий, "наконец с трупа"...

ed10075 22 июля 2018 | 14:50

Гудит, шумит его Роснефть,
как растревожный улей.
Ну и хрен с ним, что гудит,
нам то с того -ули?

tv_victim 22 июля 2018 | 14:51

Кароч, долгов столько, что и всего бюджета страны не хватит для их покрытия. Еще чуть-чуть и банкротство.

jetsam 22 июля 2018 | 14:53

так и сказал? так прямо и сказал?
прям "все что можно было скиздить, мы в россии скиздили"?
а теперь киздить где бум?
у мадуро? дык он уже все покиздил и без нас...
меркель - не даст...
с мей - мы на ножах...
трамп - уже\еще\пока не наш...

---
Продавец газет выкрикивает:
-"Правды" нет!
"Советская Россия" продана!
Остался только "Труд" за две копейки!
---

tks 22 июля 2018 | 15:00

"Дополнительная эффективность" или "бизнес по-сечински":
1. Отжимаешь актив, с помощью гэбилов, мусоров и прокурятины.
2. После его "приобретения" предъявляешь к прежним владельцам и топ-менеджменту через тех же мусоров, гэбилов и прокурятины требование о компенсации убытков, действительно или якобы возникших в результате из деятельности.
3. Сажаешь по возбужденным таким образом, делам собственников или топов приобретенных активов, и получаешь ещё активы или откаты.
Такая вот нехитрая "трёходовочка", впервые опробованная на отжатии "Юкоса".

ura_123 22 июля 2018 | 15:03

Это случаем не та ли Роснефть что работает с убытком?
И про какие именно активы заявляет Сечин,про домишко в Подмосковье или про яхту "Княгиня Ольга" ?

sasass 22 июля 2018 | 15:05

Теперь очередь за "Татнефтью ", но тут придется гранит грызть ....

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