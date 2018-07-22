В Москве на площади Революции задержаны протестующие против повышения пенсионного возраста и НДС

Активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова отправили в отдел полиции Китай-город. О этом сообщает сайт ОВД-Инфо. В чем их подозревают, не уточняется. Активисты стояли с одиночными пикетами, которые не требуют согласования.

В прошлом году кубанская активиста Дарья Полюдова вышла на свободу после двух лет колонии за посты в соцсетях — суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.



Кирилл Котов в июне был арестован на 15 суток из-за плаката с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу.