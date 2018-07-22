В Москве на площади Революции задержаны протестующие против повышения пенсионного возраста и НДС
Активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова отправили в отдел полиции Китай-город. О этом сообщает сайт ОВД-Инфо. В чем их подозревают, не уточняется. Активисты стояли с одиночными пикетами, которые не требуют согласования.
В прошлом году кубанская активиста Дарья Полюдова вышла на свободу после двух лет колонии за посты в соцсетях — суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.
Кирилл Котов в июне был арестован на 15 суток из-за плаката с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу.
Комментарии18
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banyi3 22 июля 2018 | 14:37
Пора наверное валить в хохляндию? )
polsan 22 июля 2018 | 14:46
banyi3: ну, так давай вали, воздух на сайте будет чище! )
patrikk_1 22 июля 2018 | 14:48
Активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова отправили в отдел полиции Китай-город...
Дарья Полюдова и Кирилл Котов похожи на парочку бомжей, которые с многочисленными пакетами и мешками, переходят от одного мусорного бака к другому и чего-то там копаются, чего-то там ищут, только вместо пакетов у Дарьи и Кирилла самодельные плакаты и переходят они не от бака к баку, а от площади к площади. Ну, а так один в один, такие же полоумные, грязные, загорелые, в одежде с помойки.
polsan 22 июля 2018 | 14:58
patrikk_1: Так ты свои фото покажи, а когда выйдешь из зоны через пару лет, сравним на сколько ты похорошел! ))
patrikk_1 22 июля 2018 | 15:08
polsan:
То что она сидела, это туда же входит, в образ активистки-бомжихи, которой по хер против чего протестовать, лишь бы не работать. Она ведь срок получила за призывы федерализации Кубани?
luger_max_otto 22 июля 2018 | 15:02
Запутинцам- может и пора, а у нас в России режим негодует, что против его свежей мысли еще кого ограбить люди выступают. Вообще- то режим в очередной раз нарушает Конституцию и должен уйти.
tvitov66 22 июля 2018 | 14:37
Странно, нацЛидеру это тоже не нравится ... но он хотя бы держится
archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 14:42
tvitov66: " нацЛидеру это тоже не нравится "
а слабо нацлидеру выйти в одиночный пикет с плакатом "Мне не нравится пенсионная реформа! Деньги у правительства есть!"_____????
vezdehod 22 июля 2018 | 14:47
Откат нормальный...Полицаи "отошли" от Чемпионата мира и приступили к своим основным обязанностям - вязать несогласных с политикой партии и правительства.
chapter_2 22 июля 2018 | 14:39
В Грузии вводится система накопительной пенсии. 21.07.2018 г. парламент Грузии на внеочередном заседании в третьем, окончательном чтении принял законопроект "О накопительной пенсии", который является частью пенсионной реформы, осуществляемой в стране с целью совершенствования существующей социальной системы.
Согласно новой пенсионной системе, для каждого жителя Грузии будет открыт специальный пенсионный счет, на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, работник и работодатель.
Распространяться эта система будет как на граждан Грузии, так и на иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. К ней будут подключены и самозанятые лица.
В Грузии пенсионный возраст для женщин определен с 60 лет, мужчин - с 65 лет. На сегодняшний день базовая фиксированная пенсия составляет 180 лари (около $74) в месяц.
Прошу обратить внимание на государственное участие в пополнении личного пенсионного счета. В Грузии это считается нормальным, а в России - нет!
m_doc 22 июля 2018 | 14:53
chapter_2: Пока что это всё благие намерения, которые незнамо куда приведут.
neyexo 22 июля 2018 | 15:07
chapter_2: у нас система была другая.
Суть: неважно, что не сходится баланс, государство давало пенсиями больше, чем есть в фонде и этим покупало лояльность и голоса пенсионеров.
Видимо, больше не нуждается в этом
m_doc 22 июля 2018 | 15:14
neyexo: Если пенсии повысятся, голоса пенсионеров никуда не денутся.
jetsam 22 июля 2018 | 14:58
@В Москве на площади Революции задержаны протестующие @
судьба дает ясно понять - надо на площади Революции заниматься революцией,
а не протестовать! тогда и задерживать некого и некем будет.
вот что значит историю собственной страны плохо в школах учили.
serg4422 22 июля 2018 | 15:02
этих надо судить за проституцию.
neyexo 22 июля 2018 | 15:04
Действующие и будущие пенсионеры возмущены возмутителями спокойствия
lager23 22 июля 2018 | 15:10
Орудие пролетариата, как сказал рыжий сифилитик — булыжник, но так как РФ опустилась до феодальных сословий, то в нашем случае это вилы с оптическим прицелом...
m_doc 22 июля 2018 | 15:16
lager23: И чего там с твоего дивана видать через прицел?:))