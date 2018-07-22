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Эксклюзив Эха 14:19, 22 июля 2018

Количество школьников, не прошедших порог при сдаче ЕГЭ по русскому и математике, существенно снизилось в 2018 году

Количество школьников, не прошедших минимальный порог при сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике, существенно снизилось в 2018 году. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Количество ребят, не преодолевших минимальные пороги по обзательным предметам, существенно уменьшилось по сравнению с цифрами, которые были в прошлом году», — заявил он.

По словам И.Круглинского, около 0,3% школьников не смогли сдать русский язык, а также 1,8% школьников не сдали базовый уровень математики в 2018 году. Он объяснил эти изменения активной работой с различными школами субъектов федерации в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».

«С той категорией, которую можно отнести к слабым школьникам, проводилась работа в течение года, и она, на наш взгляд, дала свои результаты», — сказал И.Круглинский.

Он напомнил, что в сентябре школьники могут пересдать эти экзамены повторно.

При этом И.Круглинский отметил, что средний балл, полученный школьниками по разным предметам, остался на уровне прошлого года. Он также добавил, что около 1200 человек были удалены из аудиторий за те или иные нарушения при написании экзамена.

В 2017 году около 0,5% школьников не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку, а также около 3,4% — ЕГЭ по математике базового уровня.

Комментарии

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luger_max_otto 22 июля 2018 | 14:22

Ну да, баллы высокие, а двух матерных слов связать не могут :)

yralez 22 июля 2018 | 14:22

Значит, с физмата МГУ отчислят уже половину.

Ну а русский мир пополнится.....дебилами.

kotbajune 22 июля 2018 | 15:06

yralez:

В МГУ нет физмата, там есть физфак и мехмат (не путать с матмехом в Петербурге)

И если бы на мехмате были требования к студентам, как в 70-80-е годы (при Колмогорове и Понтрягине) сейчас бы отчисляли 95%. а то и всех.

chichanik 22 июля 2018 | 14:23

А, может, перепрыгивать научились?

tv_victim 22 июля 2018 | 14:23

Научились-таки за взятки и ЕГЭ проходить....

(комментарий скрыт)

jetsam 22 июля 2018 | 14:35

---
училка: гога, скока будет три на три?
гога: восэм
училка: да, гдэ-то сем, восэм, дэват....
---
действительно, количество школьников не прошедших
порог 7-8-9 снизилось.
да и порог, по новым ГОСТам, стали на два метра ниже делать....

sasass 22 июля 2018 | 14:39

Образование в России повысился , ибо министерство школ сквозь пальцев стало смотреть на эту проклятую ЕГЭ ...

prosto_suhov 22 июля 2018 | 14:45

явно система "подготовки " родителей к "сдаче" ЕГЭ прошла обкатку - дальше будет ещё проще.....

grossalexis072018 22 июля 2018 | 14:55

Наивные Вы ребятишки - что уровень IQ, что уровень сдачи ЕГЭ не отражает ни уровень интеллекта, ни уровень знаний.
И тот и другой - показатель адаптации к среднему уровню, окружающей популяции. это не тупые и туповатые малость поумнели - те кого считают умниками значительно отупели, стремясь к средней серости ;))

pravdatut 22 июля 2018 | 14:55

Ничего удивительного, студенты не знают сколько будет 7х8 .

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