Количество школьников, не прошедших порог при сдаче ЕГЭ по русскому и математике, существенно снизилось в 2018 году

Количество школьников, не прошедших минимальный порог при сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике, существенно снизилось в 2018 году. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Количество ребят, не преодолевших минимальные пороги по обзательным предметам, существенно уменьшилось по сравнению с цифрами, которые были в прошлом году», — заявил он.

По словам И.Круглинского, около 0,3% школьников не смогли сдать русский язык, а также 1,8% школьников не сдали базовый уровень математики в 2018 году. Он объяснил эти изменения активной работой с различными школами субъектов федерации в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».

«С той категорией, которую можно отнести к слабым школьникам, проводилась работа в течение года, и она, на наш взгляд, дала свои результаты», — сказал И.Круглинский.

Он напомнил, что в сентябре школьники могут пересдать эти экзамены повторно.

При этом И.Круглинский отметил, что средний балл, полученный школьниками по разным предметам, остался на уровне прошлого года. Он также добавил, что около 1200 человек были удалены из аудиторий за те или иные нарушения при написании экзамена.

В 2017 году около 0,5% школьников не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку, а также около 3,4% — ЕГЭ по математике базового уровня.