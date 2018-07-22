Сегодня во многих российских городах, пройдут мероприятия, посвященные Дню бокса
Сегодня во многих российских городах, пройдут мероприятия, посвященные Дню бокса, который с этого года приобрел международный статус.
По традиции, программу открывают памятные мероприятия, связанные с местами боевой славы. В Москве организаторы возложат цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. После этого все желающие смогут посмотреть на мастеров бокса и принять участие в открытых массовых тренировках, которые они проведут. На Красной площади публику ожидает массовые показательные выступления тульских десантников. Более 300 человек проведут флеш-моб Живой флаг, который как ожидается, будет зафиксирован в книге рекордов Гинесса. Затем непосредственно на Красной площади состоится матчевая встреча сборных России и Германии, за которой последует концерт с участием Монеточки, Полины Гагариной, Йеромонаха Фотия, Кубанского казачьбего хора и других исполнителей.
Матч между сборными России и Германии покажет телеканал Матч ТВ, начиная с 19 часов 30 минут.
Комментарии10
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testmeter 22 июля 2018 | 14:12
Постыдились бы...
Все ведь будут говорить только о том, как Усик и Кличко отмордивали русских "витязей"
antiboh 22 июля 2018 | 14:12
Усик здорово испортил сей День..
magna_tab 22 июля 2018 | 14:13
Украинский боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) в финале первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, который проходил на арене СК "Олимпийский" в Москве, одержал уверенную победу над россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО).
Бой прошел с большим преимуществом Усика практически во всех 12 раундах, что и отобразили судьи в конце поединка - счет судейских записок: 120-108, 119-109, 119-109.
Таким образом Усик впервые в истории стал обладателем четырех чемпионских поясов по основным версиям в первом тяжелом весе. кроме того, он стал обладателем Кубка Мухаммеда Али, который ему вручила вдова "Величайшего" Лонни Али.
yralez 22 июля 2018 | 14:15
Чем бы дебилы не тешились, лишь бы не думали.
sproter 22 июля 2018 | 14:15
"выступления тульских десантников, флеш-моб Живой флаг, бока СССР-Германия, концерт с участием Монеточки, Полины Гагариной, Йеромонаха Фотия, Кубанского казачьего хора", и весь этот шабаш - на Красной площади. Не хватает пролета "Стрижей" на метлах, крестного хода со стоянием и показательного ядерного взрыва.
chichanik 22 июля 2018 | 14:20
Господи, пронеси ... ъ
venmud 22 июля 2018 | 14:23
Усик сделал великолепный подарок.. Умный техничный боксер.
andy66 22 июля 2018 | 14:31
праздник плавно переходящий в поминки )))
jamba 22 июля 2018 | 14:32
Еп.....ся, мама-драгая;))))))))))))))
sasass 22 июля 2018 | 14:33
В России бокс надо отменить , ибо мозги у российцев и так набекрень повернуты...)))