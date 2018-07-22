Католикос-патриарх Грузии Илия Второй из-за недомогания не смог отслужить воскресную службу
Как сообщила его личный врач, госпитализации не требуется. По ее словам, вероятно, сказался перепад давления, поскольку перед службой в Тбилисском кафедральном соборе патриарх был в горах. Кроме того, у него вирусная инфекция, — передает «Интерфакс».
Илии Второму 85 лет.
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