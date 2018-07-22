Великобритания рассчитывает заключить соглашение о сотрудничестве с ЕС в октябре. Это сообщил в эфире ВВС министр по вопросам выхода страны из Евросоюза Доминик Рааб. Он выразил надежду на успешное завершение переговоров.

Ранее в интервью газете «Телеграф» министр предупредил Брюссель, что Лондон не будет платить ЕС согласованные отступные в размере 51 миллиарда долларов, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение.