В Минобороны зафиксировали две попытки атаки беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Представители российского военного командования заявляют, что летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Беспилотники дважды за выходные приближались к авиабазе и каждый раз штатными огневыми средствами аппараты неизвестного происхождения уничтожались. Первая атака была зафиксирована накануне вечером, сегодня сообщили о новой попытке приблизиться к Хмеймим. И в первом, и во втором случае цель уничтожалась на значительном удалении от российского военного объекта, на подлете к базе с северо-запада. Пострадавших или материального ущерба нет, сама авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме.

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, беспилотник был запущен с занимаемой боевиками территории на севере провинции Латакия. В российском военном ведомстве утверждают, что технологию создания беспилотных летательных аппаратов боевики получили от третьей стороны. С конца прошлого года Минобороны уже несколько раз сообщало об атаках беспилотников. По неофициальным данным в новогоднюю ночь на базе Хмеймим, пострадали более десяти военнослужащих и были уничтожены семь самолетов.

В Минобороны тогда отрицали сообщения об использовании боевиками дронов и потере своих самолетов.