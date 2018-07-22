В Минобороны зафиксировали две попытки атаки беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
В Минобороны зафиксировали две попытки атаки беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Представители российского военного командования заявляют, что летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Беспилотники дважды за выходные приближались к авиабазе и каждый раз штатными огневыми средствами аппараты неизвестного происхождения уничтожались. Первая атака была зафиксирована накануне вечером, сегодня сообщили о новой попытке приблизиться к Хмеймим. И в первом, и во втором случае цель уничтожалась на значительном удалении от российского военного объекта, на подлете к базе с северо-запада. Пострадавших или материального ущерба нет, сама авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме.
Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, беспилотник был запущен с занимаемой боевиками территории на севере провинции Латакия. В российском военном ведомстве утверждают, что технологию создания беспилотных летательных аппаратов боевики получили от третьей стороны. С конца прошлого года Минобороны уже несколько раз сообщало об атаках беспилотников. По неофициальным данным в новогоднюю ночь на базе Хмеймим, пострадали более десяти военнослужащих и были уничтожены семь самолетов.
В Минобороны тогда отрицали сообщения об использовании боевиками дронов и потере своих самолетов.
Комментарии11
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sensei54 22 июля 2018 | 14:13
технологию создания беспилотных летательных аппаратов боевики получили от третьей стороны.
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Не иначе, целый НИИ работал, анализировал. Тайна оказалась раскрытой.
Как в анекдоте про оленевода:
"- Какой самый сильный зверь?
- Дельтаплан
- Почему?
- Только со второго выстрела человека отпустил"
neyexo 22 июля 2018 | 14:55
sensei54:
Моторчики от мотокос (триммеров) - самые легкие из работающих на простом бензине. Сейчас уже есть на их базе и мотопомпы, и простейший генератор и культиватор.
С авиамодельными замучились бы. Кто-то должен был подсказать. Все остальное для летающей модельки стоит тоже недешево.
sensei54 22 июля 2018 | 15:11
neyexo: Тележка сильно смахивает на Kawasaki Ki-32.
Там засели враги.
jetsam 22 июля 2018 | 14:14
рассказы МинОбороны давно пора издавать отдельной книжкой.
когда я был маленьким (1965-70) - мне читали курдские народные сказки.
отлично помню эту книжку. очень хорошие сказки.
а тут надо издать "Сирийские народные сказки МО РФ".
на пару томов потянет. да и прапорам, что отняли надбавку за разведку,
прибавка будет...
@что летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО. @
у них уже вороны на дежурстве состоят?
dmitry35 22 июля 2018 | 14:33
jetsam: Когда вы были маленьким, вам, уважаемый, кроме "Колобка" и "Семеро козлят" ничего не могли читать. А о курда в том время, в СССР знали только узкие специалисты-востоковеды. Так что не надо здесь рассказывать "курдские народные сказки".
vezdehod 22 июля 2018 | 14:49
Спокойно вам там жить не дадут - всё равно раздолбают.
chapter_2 22 июля 2018 | 14:23
ЧВК Вагнера совсем распоясалась. Развлекается запуском беспилотников...
vilingrad 22 июля 2018 | 14:24
Вот так бойцы и пропустят реальную ракетную атаку. Будут за бспл гоняться:(
ruthenocene 22 июля 2018 | 14:47
Выходит, вояки территорию в максимум десятке километров от забора базы вообще никак не контролируют. У них инстинкта самосохранения нет, что-ли? Так и будут ждать, когда количество атак перейдёт в качество?
sasass 22 июля 2018 | 14:51
Орлята - исламисты учатся летать , то ли еще будет , когда научаться парить и реять над земным шариком кругом...)))
sergo_25_26 22 июля 2018 | 14:56
Как ни странно в них была использована фанера воронежского фанерного завода. Воронеж отомстил за бомбежки.