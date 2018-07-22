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14:00, 22 июля 2018

В центре Москвы задержаны два активиста, которые протестовали против повышения НДС и пенсионного возраста

В центре Москвы задержаны два активиста, которые протестовали против повышения НДС и пенсионного возраста. В отделение полиции отправлены Дарья Полюдова и Кирилл Котов. Об этом сообщает сайт ОВД-Инфо.
Друзья задержанных разместили видео, на котором Дарья Полюдова объясняет, почему вышла на площадь Революции.

Отмечается, что активисты стояли с одиночными пикетами, которые по закону не требуют согласования.

Недавно президент России Владимир Путин, который целый месяц не высказывался о пенсионной реформе, заявил, что ему не нравится идея повысить пенсионный возраст, но при этом он дал понять, что другого выхода нет.

Комментарии

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luger_max_otto 22 июля 2018 | 14:07

Режим Путина продолжает грабеж и давит тех, кто выступает против грабежа. Режим Путина антиконституционен и должен уйти в небытие вместе с фюрером. Весь вопрос в том, как он уйдет- то есть в цене вопроса.

tvitov66 22 июля 2018 | 14:27

luger_max_otto: наш вЭликай нацЛидер всеяРуся обещал иранскому князю 50 ярдов грина подкинуть, а тут какая-то шелупонь мешается ...

danko1 22 июля 2018 | 14:09

Стояли бы с плакатами за повышение пенсионного возраста, то им бы еще и заплатили.
Когда же полицаев будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение Конституции?

plank1957 22 июля 2018 | 14:15

Они протестовали против грабежа власти собственного народа.

m_doc 22 июля 2018 | 14:31

plank1957: А сами протестующие за чей счёт живут, ни черта не работаючи? Богатая у нас страна, если столько тунеядцев, включая Навального, в революционэров годами играются.

jetsam 22 июля 2018 | 14:22

@В центре Москвы задержаны два активиста, которые протестовали против повышения НДС и пенсионного возраста. @
наверное один - против НДС и один - против повышения возраста.

и это все, что надо знать о российском народе (а-ля населении).
всего двое предателей на всю страну.

а ведь через 10 лет каждая @собака_женского_рода@
во время перекура на галерах будет тявкать
"да я выступал против, выходил стройными рядами,
да никто не поддержал"...

bugbugbug 22 июля 2018 | 14:27

Выступаете против повышения НДС или пенсионного возраста? Поддерживаете майдан?! Хотите чтобы было как на Украине??! Только отъявленный госдеповец может быть этим недоволен, а 86% поддерживают все решения президента и его правительства!

ugiazov 22 июля 2018 | 14:32

эти протесты - ужасное преступление против Путина.

rampa 22 июля 2018 | 14:36

за что задержали? Уже и Путина поддерживать нельзя? Ему же тоже не нравится идея повышения пенсионного возраста.

jetsam 22 июля 2018 | 14:41

--- (Не нравится - не ешь!)
Попали Чапаев, Петька и Чингачгук на необитаемый остров.
Разбрелись в разные стороны в поисках еды.
Петька ходил-ходил, нечего не нашел, пришел к Чингачгуку.
Тот каких-то кореньев накопал, рыбы наловил, мелких зверей в силки поймал,
развел костер, теперь сидит, жарит это все и ест. Петька просит поделиться
- Чингачгук ему говорит: "Сам ищи!". Закручинился Петька,
пошел к Василий-Иванычу на другой конец острова.
Пока дошел - живот от голода совсем свело.
Смотрит - сидит Чапаев у костра, жарит огромную тушу.
"Дай", - говорит Петька, - "мне немножко". "Бери".
Петька поел, говорит: "Спасибо тебе Василий Иванович.
Добрый ты. А вот Чингачгук - нехороший, жадный. Не нравится он мне".
Чапаев:"Не нравится - не ешь!
---

sergo_25_26 22 июля 2018 | 14:49

Ну как же вы не поймете, никакого повышения пенсионного возраста не планируется. Это продуманный ход повышения рейтинга царя. Войны уже не работают.

irinaapril 22 июля 2018 | 15:23

Ишь, чего выдумали- пиариться решили, сами ничего конструктивного не предлагают, знай себе протестуют!Сказал же Владимир Владимирович, что хорошо было просчитано, что скоро наши граждане будут жить аж до 80 лет, поэтому нечего опустошать казну, надо трудиться, не хотите же вы,чтобы заслуженные нужные люди, такие как ротенберги да тимченко перестали жить в небывалой роскоши.

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