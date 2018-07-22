В центре Москвы задержаны два активиста, которые протестовали против повышения НДС и пенсионного возраста. В отделение полиции отправлены Дарья Полюдова и Кирилл Котов. Об этом сообщает сайт ОВД-Инфо.

Друзья задержанных разместили видео, на котором Дарья Полюдова объясняет, почему вышла на площадь Революции.

Отмечается, что активисты стояли с одиночными пикетами, которые по закону не требуют согласования.

Недавно президент России Владимир Путин, который целый месяц не высказывался о пенсионной реформе, заявил, что ему не нравится идея повысить пенсионный возраст, но при этом он дал понять, что другого выхода нет.