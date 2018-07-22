Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок»
Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок». Как сообщили в израильском МИДе, это было сделано по просьбе США, Канады и стран Европы.
Неправительственная организация «Белые каски», как сообщается на ее сайте, занимается спасением мирного населения в зонах боевых действий.
Ранее она обвинила Россию в авиаударах по мирным гражданам Сирии.
Комментарии3
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 13:37
А ведь участие российских военных в боях на Донбассе и в Сирии позволит
в будущем существенно снизить нагрузку на Пенсионный фонд страны.
И заслуга это исключительно Путина. Но, либералы, как всегда, такое замалчивают;))))))))))
sskull 22 июля 2018 | 13:46
Всё помощь ИГИЛу от США, Канады и Израиля признана неактуальной? Решили этих обсосов на другой участок перевести?
mystar 22 июля 2018 | 13:48
Очень хорошая новость. Запад решил запустить к себе еще 800 террористов. Куда же отправят белых и пушистых? Называют Велик, Гермашку или Канаду. Причем эвакуировали не всех а только верхушку организации. Остальных бросили в виде мусора.