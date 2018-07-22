Основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен отказался принять следователей

Об этом сообщает агентство Франс-Пресс. 90-летний политик был недавно выписан и больницы, поэтому представители полиции были готовы прийти накануне в его офис. Но, по словам советника Ле Пена, он счел поведение следователей заносчивым и оскорбительным и сослался на статус депутата Европарламента, который дает ему неприкосновенность.

Дочь политика, Марин Ле Пен, которая возглавляет основанную им партию, подозревается в хищении средств. Из-за этого Европарламент и власти Франции заморозили дотации «Национальному фронту», который был переименован в «Национальное объединение».