Россия уступила Белоруссии по уровню реальных зарплат
Россия уступила Белоруссии по уровню реальных зарплат. Это сообщает РБК со ссылкой на экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнили зарплаты в разных странах в долларах по паритету покупательной способности.
Отмечается, что до 2014 года, когда были введены западные санкции и резко упал курс рубля, Россия по уровню зарплат заметно обгоняла Белоруссию. Но потом разрыв стал сокращаться.
Комментарии7
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 13:35
Хахаха)))))))))))) У ваты пердаки полыхают от досады))))))))))
boldu1n 22 июля 2018 | 13:37
liliputin_fashist: Шах и мат вате. ПЭРЭМОГА!
akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 13:43
Смотря как считать.
Если учитывать бездельников, тунеядцев и прочих нищебродов, то да, у нас таким тяжелее живётся.
Но кто хочет работать, тот зарабатывает в России достойные деньги, существенно большие.
jetsam 22 июля 2018 | 13:50
akademik_ugarov_56:
@Но кто хочет работать, тот зарабатывает в России достойные деньги, существенно большие. @
угу. фраза навевает советское "уметь жить" - в ссср тоже "кто хотел, тот зарабатывал"
- ворье оно всегда имеет тонкий аромат. нет-нет и скользнет "надо уметь жить" во фразах...
еще добавьте - "кто хочет быть свободным - тот свободен" или "работа сделает вас свободным"
или еще что...
в роду , случайно, нквд0шников не было? уж очень стилистика прет...
danko1 22 июля 2018 | 13:35
Зато мы по количеству миллиардеров из ближайшего окружения президента впереди планеты всей.
И число нищих россиян напрямую зависит от количества грабящих миллиардами во власти.
tv_victim 22 июля 2018 | 13:45
пАТАМУШТА СОДЕРЖИТ ЭТУ ПАРАЗИТАРНЮ!
gvs 22 июля 2018 | 13:48
Перспектива есть. Дальше будем отставать от Зимбабве )))
vla7815 22 июля 2018 | 13:50
Это у всяких паразитов, проходимцев и жуликов такие " зарплаты ". Простое население в этой статистике не учитывают.