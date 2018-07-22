Россия уступила Белоруссии по уровню реальных зарплат. Это сообщает РБК со ссылкой на экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнили зарплаты в разных странах в долларах по паритету покупательной способности.

Отмечается, что до 2014 года, когда были введены западные санкции и резко упал курс рубля, Россия по уровню зарплат заметно обгоняла Белоруссию. Но потом разрыв стал сокращаться.