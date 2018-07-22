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13:30, 22 июля 2018

Россия уступила Белоруссии по уровню реальных зарплат

Россия уступила Белоруссии по уровню реальных зарплат. Это сообщает РБК со ссылкой на  экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Они сравнили зарплаты в разных странах в долларах по паритету покупательной способности.

Отмечается, что до  2014 года, когда были введены западные санкции и  резко упал курс рубля, Россия по уровню зарплат заметно обгоняла Белоруссию. Но потом разрыв стал сокращаться.

Комментарии

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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 13:35

Хахаха)))))))))))) У ваты пердаки полыхают от досады))))))))))

boldu1n 22 июля 2018 | 13:37

liliputin_fashist: Шах и мат вате. ПЭРЭМОГА!

akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 13:43

Смотря как считать.
Если учитывать бездельников, тунеядцев и прочих нищебродов, то да, у нас таким тяжелее живётся.
Но кто хочет работать, тот зарабатывает в России достойные деньги, существенно большие.

jetsam 22 июля 2018 | 13:50

akademik_ugarov_56:
@Но кто хочет работать, тот зарабатывает в России достойные деньги, существенно большие. @
угу. фраза навевает советское "уметь жить" - в ссср тоже "кто хотел, тот зарабатывал"
- ворье оно всегда имеет тонкий аромат. нет-нет и скользнет "надо уметь жить" во фразах...

еще добавьте - "кто хочет быть свободным - тот свободен" или "работа сделает вас свободным"
или еще что...

в роду , случайно, нквд0шников не было? уж очень стилистика прет...

danko1 22 июля 2018 | 13:35

Зато мы по количеству миллиардеров из ближайшего окружения президента впереди планеты всей.
И число нищих россиян напрямую зависит от количества грабящих миллиардами во власти.

tv_victim 22 июля 2018 | 13:45

пАТАМУШТА СОДЕРЖИТ ЭТУ ПАРАЗИТАРНЮ!

gvs 22 июля 2018 | 13:48

Перспектива есть. Дальше будем отставать от Зимбабве )))

vla7815 22 июля 2018 | 13:50

Это у всяких паразитов, проходимцев и жуликов такие " зарплаты ". Простое население в этой статистике не учитывают.

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