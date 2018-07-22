В центре Москвы задержаны протестующие против повышения пенсионного возраста и НДС. На площади Революции были задержаны активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов. Как сообщает сайт ОВД-Инфо, они стояли в одиночных пикетах, которые не требуют согласования.