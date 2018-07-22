В центре Москвы задержаны протестующие против повышения пенсионного возраста и НДС
В центре Москвы задержаны протестующие против повышения пенсионного возраста и НДС. На площади Революции были задержаны активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов. Как сообщает сайт ОВД-Инфо, они стояли в одиночных пикетах, которые не требуют согласования.
Комментарии8
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akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 13:39
Я только недавно вернулся с Уралвагонзавода. Разговаривал со многими рабочими, практически все цеха обошел.
Большинство с пониманием относятся и увеличениб пенсионного возраста. Многие поддерживают.
danko_viola 22 июля 2018 | 13:40
akademik_ugarov_56: я думаю бабка данко1 там была?
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 13:41
akademik_ugarov_56: В России исстари не было даже такого понятия — пенсия.
Оно навязано нам Западом и мы не должны идти у него на поводу;))))))))))))
luger_max_otto 22 июля 2018 | 13:42
Путин и компания занимаются грабежом, используя в качестве крыши силовые структуры. Хутина- на пуй!
cite 22 июля 2018 | 13:47
akademik_ugarov_56: Так пусть мужики приедут, разберутся с непонятливыми!))
henry52 22 июля 2018 | 13:50
akademik_ugarov_56: Чота не слышно восторга в ваших словах. Наверное все же по "хлеборезке" заработали...
sadda 22 июля 2018 | 13:40
И как они посмели протестовать против того что дед Щукарь считает благом!!!
m_doc 22 июля 2018 | 13:51
sadda: Полюдова - взрослая тётка без определённых занятий и источников дохода. Какой из неё протестант?