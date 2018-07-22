Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово» сотрудника ЦНИИмаш, подозреваемого в госизмене

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии обнаружили в СИЗО «Лефортово» 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, подозреваемого в госизмене. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил член ОНК Москвы Евгений Еникеев.

«Мы его встретили совершенно случайно. Я даже до конца не уверен, что он — сотрудник ЦНИИ. Я знаю, что Кудрявцев подозревается по 275 статье – «госизмена» – а также он сказал, что проживает в Королеве. Мне удалось найти его имя на сайте ЦНИИ, где он упомянут в качестве научного сотрудника», — сказал Е.Еникеев.

Он отметил, что сотрудники СИЗО запретили В.Кудрявцеву отвечать на вопросы о причинах ареста и месте работы. Е.Еникеев также добавил, что В.Кудрявцев болеет диабетом. В целом, он охарактеризовал его состояние как удовлетворительное.

20 июля в ЦНИИмаше (головной научный институт госкорпорации Роскосмос) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) прошли обыски по делу о государственной измене. Подозревается, что один из сотрудников передал информацию о российских гиперзвуковых разработках иностранным спецслужбам.