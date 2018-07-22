В Петербурге пройдёт первая дневная репетиция парада ВМФ. Из-за неё город ждут серьёзные перекрытия и внеочередные разводки мостов.



В этом году парад ВМФ в Петербурге пройдет 29 июля, однако перекрытия, связанные с праздником, начнут действовать ещё за неделю. Так, например, сегодня до двух часов дня попасть в Кронштадт на автомобиле можно будет только по специальным пропускам – дело в том, что на время репетиции для личного транспорта перекрывают движение по дамбе. Большие изменения будут и в Петербурге: с 11 утра до часа дня в городе разведут основные мосты – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. В это же время в связи с тренировками наземных участников парада нельзя будет проехать по Английской и Адмиралтейской набережной, а также по Сенатской площади.

Дорожная ситуация усугубляется ещё и тем, что в воскресенье в Петербурге пройдет марафон «Белые ночи» – автомобилистам придётся объезжать бегунов, маршрут которых проходит практически через все районы в центре города. При этом в Смольном постарались компенсировать неудобства тем, что проезд по центральному участку ЗСД на время репетиции парада станет бесплатным.

В параде ВМФ примет участие более 40 кораблей и около 4 тысяч военнослужащих.