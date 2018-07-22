В Петербурге пройдёт первая дневная репетиция парада ВМФ
В Петербурге пройдёт первая дневная репетиция парада ВМФ. Из-за неё город ждут серьёзные перекрытия и внеочередные разводки мостов.
В этом году парад ВМФ в Петербурге пройдет 29 июля, однако перекрытия, связанные с праздником, начнут действовать ещё за неделю. Так, например, сегодня до двух часов дня попасть в Кронштадт на автомобиле можно будет только по специальным пропускам – дело в том, что на время репетиции для личного транспорта перекрывают движение по дамбе. Большие изменения будут и в Петербурге: с 11 утра до часа дня в городе разведут основные мосты – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. В это же время в связи с тренировками наземных участников парада нельзя будет проехать по Английской и Адмиралтейской набережной, а также по Сенатской площади.
Дорожная ситуация усугубляется ещё и тем, что в воскресенье в Петербурге пройдет марафон «Белые ночи» – автомобилистам придётся объезжать бегунов, маршрут которых проходит практически через все районы в центре города. При этом в Смольном постарались компенсировать неудобства тем, что проезд по центральному участку ЗСД на время репетиции парада станет бесплатным.
В параде ВМФ примет участие более 40 кораблей и около 4 тысяч военнослужащих.
Комментарии6
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 13:13
Вата в экстазе)))) Их обуревает радость от мысли сколько миллиардов на этом параде украдет нацпидер)))
danko1 22 июля 2018 | 13:20
liliputin_fashist: По парадам Путин Ына уже переплюнул.
Любят ничтожества пыль в глаза пускать в отсутствии реальных заслуг.
sskull 22 июля 2018 | 13:24
liliputin_fashist: Куда нацлидеру то ещё? Прошлые 200 млрд. найти не могут....
ansata 22 июля 2018 | 13:17
И такая дребедень-каждый день (с) ))
seryj_wolk 22 июля 2018 | 13:19
Опять будут героически расплываться на все 4 стороны, если за за 1000км появится американский ракетоносец?
aallttoo 22 июля 2018 | 13:32
Возглавит парад авианосец "Умирал Кузнецов "