Петр Порошенко заявил, что победа украинского боксера Александра Усика в Москве это символ борьбы Украины
Украинский президент написал это в Фейсбуке.
Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсекции и стал абсолютным чемпионом мира. Мурат Гассиев высоко оценил мастерство противника
В карьере 24-летнего Мурата Гассиева это поражение стало первым.
Комментарии22
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bereshliberalivjamu 22 июля 2018 | 13:10
Нет это символ того шо убогий педя примазывается ко всему к чему отношения не имеет.
novyrusich 22 июля 2018 | 13:18
bereshliberalivjamu: Спортивная победа это всего лишь спортивная победа.
Но апобедил украинец и теперь они попинают ркссишще патриотен.
Хотя, конечно, россиянин был с точки зрения руссише патриотен не совсем как бы и полноценный. Поэтому и проиграл.
danko_viola 22 июля 2018 | 13:19
novyrusich: бухой Петр. А что скажет неодекватка старуха данко1?
rouslllllllanist4e 22 июля 2018 | 13:23
Как же так, Петро Алексеич?
Усик ведь ватник и колорад!
stаxnеt 22 июля 2018 | 13:32
rouslllllllanist4e: Да, да, и Крым - украинским, Усик не признает )) а то я смотрю хохлики сразу решили в воздухе переобуться и Усику героя укроРейха даеть )))
А ещё только вчера его обсирали - за позицию по Крыму :)
novyrusich 22 июля 2018 | 13:41
rouslllllllanist4e: Как ни пидариот , так нагло врет.
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В январе 2018 года накануне боя против Майриса Бриедиса Усик сказал, что успешно представляет Украину во всём мире: «Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы».
Езжу к ребятам в АТО, поддерживаю их, общаюсь с ними. Я сам по контракту служил в пограничной службе, некоторых я знаю лично. И я их поддерживаю морально.
eniro 22 июля 2018 | 13:41
novyrusich: Согласен, Петруха сболтнул хотелки. А если бы Усик проиграл, то тогда что? Украина занепала, что-ли?
bazilgu 22 июля 2018 | 13:32
Вы правы. То же самое можно сказать и про "победы России" на мундиале. Это не победы России и не победы Украины. Это- всего навсего победы спортсменов из этих стран. И не более.
boldu1n 22 июля 2018 | 13:12
Педя Алкашенко сам Херой фсех кастрюлеголовых хиборгов!
vilingrad 22 июля 2018 | 13:12
Петя все-таки дурак...
parasuk_ 22 июля 2018 | 13:16
vilingrad: это true украинская власть, за которую хохлы мерзли на майдане. Чего теперь жаловаться :)
sala_uronili 22 июля 2018 | 13:39
vilingrad: Педя профессиональный алкаш со стажем, столько, сколько он произнёс "Це остаточне "Прощай" Російській імперії" – не произнёс не один свидомый в Хохлостане :))) такого кадра надо ценить и салом кормить, да чекушку горилки ему дарить )))
sskull 22 июля 2018 | 13:14
Сотни украинцев болели с флагами за Усика, играл гимн Украины, никого не оскорбляли, не били...это в кровавом фашистском Мордоре.
Кто-нибудь может представить, что было бы в свободной демократической Украине, если бы бой проходил там?))))
novyrusich 22 июля 2018 | 13:26
sskull: После того как аспирант исторического факультета МГУ Захар Сарапулов вывесил из окна университетского общежития украинский флаг во время празднования годовщины аннексии Крыма 18 марта возле главного здания университета, силовики обыскали его комнату, а затем отвели в отделение полиции, где избили. Об этом Сарапулов рассказал во вторник, 21 марта, нескольким российских СМИ.
eniro 22 июля 2018 | 13:49
novyrusich: И опять с Вами согласен. Народы (как и правители)очень близки. Но, по-моему мнению, все больше расходятся в направлениях развития. Мне, выбор Украины предпочтительнее...
polsan 22 июля 2018 | 13:15
Это же спорт, что вы друг - друга из -за этого оскорбляете?! Кому от этого лучше?!
zemljanka 22 июля 2018 | 13:17
Это был достойный суперпоединок. Достойный первого кубка великого Мохаммеда Али.
Поздравления победителю.
danko_viola 22 июля 2018 | 13:21
zemljanka: и тебе ромашка не хворать!
ixyyi 22 июля 2018 | 13:20
У пети вальцмана - сало головного мозга, в терминальной стадии.
sarbus 22 июля 2018 | 13:29
Точно народы - братья! Что наши,что их главпридурки во всё символы и пропаганду пихают...
bono747 22 июля 2018 | 13:34
Порошенко олицетворяет собой рогулизм украинского народа.
grandloh 22 июля 2018 | 13:38
Я гражданин Украины и мне стыдно за Порошенко. Стыдно за его демагогию, стыдно за его барыжничество. Александр Усик победил Мурата Гассиева благодаря своему таланту и упорному труду. И Порошенко абсолютно зря политизирует победу Усика.