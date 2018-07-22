В Лос-Анджелесе мужчина после семейной ссоры взял в заложники десятки человек. Он удерживал их в магазине и застрелил одну женщину. Полиции удалось убедить его сдаться, — сказал начальник городской полиции Майкл Мур.

Глава полиции Лос-Анджелеса отметил, что подозреваемый поссорился со своей бабушкой и выстрелил в нее семь раз. Пожилая женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Один из очевидцев нападения рассказал, что злоумышленник вел себя крайне агрессивно.

Судя по всему, задержанному будет грозить длительный тюремный срок.