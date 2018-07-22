В Лос-Анджелесе мужчина после семейной ссоры взял в заложники десятки человек
В Лос-Анджелесе мужчина после семейной ссоры взял в заложники десятки человек. Он удерживал их в магазине и застрелил одну женщину. Полиции удалось убедить его сдаться, — сказал начальник городской полиции Майкл Мур.
Глава полиции Лос-Анджелеса отметил, что подозреваемый поссорился со своей бабушкой и выстрелил в нее семь раз. Пожилая женщина находится в больнице в критическом состоянии.
Один из очевидцев нападения рассказал, что злоумышленник вел себя крайне агрессивно.
Судя по всему, задержанному будет грозить длительный тюремный срок.
Комментарии2
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lvl100500 22 июля 2018 | 13:20
Вот до чего баба мужика довела!
polsan 22 июля 2018 | 13:24
Сколько дебилов на Земле!