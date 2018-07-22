Великобритания пригрозила Евросоюзу отказом от выплаты 39 миллиардов фунтов в качестве компенсации за «Брекзит»

Лондон готов отказаться от таких обязательств, если Брюссель не подпишет новое торговое соглашение.

При выходе из состава ЕС Великобритания не станет выплачивать 39 млрд фунтов, впрочем это не последнее слово Лондона. Пока речь идет о стремлении властей Туманного Альбиона побудить Евросоюз к заключению нового торгового соглашения. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб. Он считает, что наступила пора выработать четкие стандарты «новых отношений». При этом ситуацию, при которой «одна сторона выполняет свою часть сделки, а другая — не выполняет или медлит», Рааб назвал недопустимой.

В четверг глава делегации ЕС на переговорах о «брекзите» Мишель Барнье встретился с Рабом и посетовал на то, что новый план Лондона по «Брекзиту» мог бы быть более практичным и менее бюрократизированным. Пока же Соединенное королевство твердо намерено сделать заключение нового торгового соглашения с ЕС обязательным условием для выплат. Доминик Рааб занял пост министра по «Брекзиту» две недели назад, его предшественник Дэвид Дэвис подал в отставку после того, как правительство объявило, что выбирает «мягкий» вариант выхода с сохранением зоны свободной торговли и упрощенным таможенным порядком.

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого еще почти два года будет действовать переходный период, когда Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве.