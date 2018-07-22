Глава Французского Минфина признал начало торговой войны с США. Париж призвал Вашингтон отменить пошлины на сталь, так как они угрожают мировой экономике.

Все страны «большой двадцатки» понимают, что торговая война – это реальность и риск для мирового роста – такое мнение высказал глава французского Минфина на заседании G20 в Буэнос-Айресе. Как передает агентство Europa Press, Бруно Ле Мэр призвал США «вернуться к здравому смыслу» и уважать как глобальные правила, так и своих союзников. Министр также отметил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары, незамедлительно последуют ответные меры. ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле, пока США не откажется от пошлин на сталь и алюминий.

В ответ на действия Соединенных Штатов с начала июля Европа ввела 25% тарифы на ряд американских товаров.

Тем временем Международный валютный фонд предупредил о серьезных последствиях торговой войны для глобальной экономики. В докладе главы организации Кристин Лагард говорится, что из-за взаимных ограничений, которые страны накладывают друг на друга, мировой ВВП может сократиться на полпроцента. В денежном выражении потери составят более 400 миллиардов долларов.

Взаимным увеличением пошлин также обменялись Вашингтон и Пекин. На этой неделе Дональд Трамп пригрозил, что в случае необходимости США обложат тарифами весь товар из Китая.