Глава Французского Минфина признал начало торговой войны с США
Глава Французского Минфина признал начало торговой войны с США. Париж призвал Вашингтон отменить пошлины на сталь, так как они угрожают мировой экономике.
Все страны «большой двадцатки» понимают, что торговая война – это реальность и риск для мирового роста – такое мнение высказал глава французского Минфина на заседании G20 в Буэнос-Айресе. Как передает агентство Europa Press, Бруно Ле Мэр призвал США «вернуться к здравому смыслу» и уважать как глобальные правила, так и своих союзников. Министр также отметил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары, незамедлительно последуют ответные меры. ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле, пока США не откажется от пошлин на сталь и алюминий.
В ответ на действия Соединенных Штатов с начала июля Европа ввела 25% тарифы на ряд американских товаров.
Тем временем Международный валютный фонд предупредил о серьезных последствиях торговой войны для глобальной экономики. В докладе главы организации Кристин Лагард говорится, что из-за взаимных ограничений, которые страны накладывают друг на друга, мировой ВВП может сократиться на полпроцента. В денежном выражении потери составят более 400 миллиардов долларов.
Взаимным увеличением пошлин также обменялись Вашингтон и Пекин. На этой неделе Дональд Трамп пригрозил, что в случае необходимости США обложат тарифами весь товар из Китая.
Комментарии3
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tvitov66 22 июля 2018 | 13:25
А это значит ... привет очередной мировой кризис! Я вот думаю, в битки или проверенный доллар?
putin_itogy 22 июля 2018 | 13:28
Господа эвропейцы и прочие - ХВАТИТ ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА ТЕЛЕ АМЕРИКИ!
tvitov66 22 июля 2018 | 13:35
putin_itogy: они паразитируют на ничем незначащих нулях госдолга США и зеленой американской бумаге