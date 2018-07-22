Суд в Москве арестовал ученого из Центрального НИИ машиностроения по делу о госизмене. ФСБ расследует его в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия.

В СИЗО «Лефортово» содержится сотрудник головного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Он был арестован накануне по делу о госизмене, рассказал «Эху» член ОНК Евгений Еникеев

Виктору Кудрявцеву 74 года, точная сфера его деятельности неизвестна. Как пишет «Медиазона», в 2014 году ученый выступал с докладом о наземной отработке акустики старта ракет-носителей. Также он получал правительственную премию «за создание стартового и технологического оборудования ракетно-космического комплекса «Морской старт»».

Как правило, обвиняемых по статье о госизмене арестовывает Лефортовский суд Москвы, но на его сайте упоминания фамилии Кудрявцева нет. Ранее источник ТАСС рассказал, что сайты судов не будут отображать фамилии фигурантов дел о госизмене и шпионаже из-за маркировки «совершенно секретно».

По версии ФСБ, сотрудники ЦНИИмаш намеренно передали иностранным спецслужбам секретные документы о гиперзвуковых разработках.

Обыски в Центральном научно-исследовательском Институте машиностроения прошли в пятницу в подмосковном Королеве. По сведениям газеты «КоммерсантЪ», в рамках дела о госизмене проверяются сотрудники головного института Роскосмоса на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Это связано с утечками секретных разработок в области гиперзвукового оружия. О создании таких ракет, способных преодолевать американскую ПРО, ранее говорил в послании к Федеральному собранию Владимир Путин.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что Россия блефует. Такое мнение в эфире «Эха», в частности, высказал политолог и научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Он отметил, что такой тактики в 80-е годы придерживался президент США Рональд Рейган.

Пастухов добавил, что на поддержание этого блефа будет тратиться все больше финансовых ресурсов.