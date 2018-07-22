Суд в Москве арестовал ученого из Центрального НИИ машиностроения по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал ученого из Центрального НИИ машиностроения по делу о госизмене. ФСБ расследует его в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия.
В СИЗО «Лефортово» содержится сотрудник головного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Он был арестован накануне по делу о госизмене, рассказал «Эху» член ОНК Евгений Еникеев
Виктору Кудрявцеву 74 года, точная сфера его деятельности неизвестна. Как пишет «Медиазона», в 2014 году ученый выступал с докладом о наземной отработке акустики старта ракет-носителей. Также он получал правительственную премию «за создание стартового и технологического оборудования ракетно-космического комплекса «Морской старт»».
Как правило, обвиняемых по статье о госизмене арестовывает Лефортовский суд Москвы, но на его сайте упоминания фамилии Кудрявцева нет. Ранее источник ТАСС рассказал, что сайты судов не будут отображать фамилии фигурантов дел о госизмене и шпионаже из-за маркировки «совершенно секретно».
По версии ФСБ, сотрудники ЦНИИмаш намеренно передали иностранным спецслужбам секретные документы о гиперзвуковых разработках.
Обыски в Центральном научно-исследовательском Институте машиностроения прошли в пятницу в подмосковном Королеве. По сведениям газеты «КоммерсантЪ», в рамках дела о госизмене проверяются сотрудники головного института Роскосмоса на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Это связано с утечками секретных разработок в области гиперзвукового оружия. О создании таких ракет, способных преодолевать американскую ПРО, ранее говорил в послании к Федеральному собранию Владимир Путин.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что Россия блефует. Такое мнение в эфире «Эха», в частности, высказал политолог и научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Он отметил, что такой тактики в 80-е годы придерживался президент США Рональд Рейган.
Пастухов добавил, что на поддержание этого блефа будет тратиться все больше финансовых ресурсов.
Комментарии16
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putinv 22 июля 2018 | 13:06
Бедняга..выдал западу секрет путинских мультиков. Теперь весь мир знает что это он их так каряво нарисовал
akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 13:14
Хотел Родину продать!?
Колония его исправит, там знают как работать на результат.
tvitov66 22 июля 2018 | 13:18
akademik_ugarov_56: его Родину (как и мою) - СССР - предали еще в 1991г КГБшники, устроив ГКЧП, а ща они же разворовывают то что осталось
agamasat 22 июля 2018 | 13:31
tvitov66: да и в ссср чекисты оккупировали нашу Родину, заставив гордиться братскими могилами и нищетой.
consts 22 июля 2018 | 13:10
74 года...
Как раз укладывается в современный девиз Власти: "пенсионеров слишком много".
irdo 22 июля 2018 | 13:14
consts:
74 года...
Как раз укладывается в современный девиз Власти: "пенсионеров слишком много".
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Ушел бы на пенсию вовремя, и был бы дома.
Его пример другим пенсионерам ученым наука.
Спасайтесь, пока не посадили.
tvitov66 22 июля 2018 | 13:15
consts: как обычно - разболтал на весь мир 65-летний пустозвон и ворюга, а ответит 75-летний ученый - пенсионер ... ничего не изменилось со времен Козьмы Пруткова
askol2016 22 июля 2018 | 13:10
В спецмастерских Минобороны уже налажен массовый пошив надувных моделей гиперзвуковых ракет. Так что, америкосы, бойтесь! Если такую модель перекачать - взрыв будет такой силы, что Калифорнию смоет приливной волной
tvitov66 22 июля 2018 | 13:10
Граждане, что бы потом не иметь подобные неприятности - НИКОГДА и НИЧЕГО не изобретайте в этой стране! Воспользуйтесь примерами Зворыкина, Сикорского, Уфимцева, Брина ...
irdo 22 июля 2018 | 13:17
tvitov66:
Граждане, что бы потом не иметь подобные неприятности - НИКОГДА и НИЧЕГО не изобретайте в этой стране! Воспользуйтесь примерами Зворыкина, Сикорского, Уфимцева, Брина ...
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Наука и так держалась на пенсионерах.Последних могикан из СССР.
Интересно, найдутся ли еще те, кто срочно не уйдет на пенсию,
чтобы не попасть под каток репрессий?
vserg 22 июля 2018 | 13:14
Если не считать мультиков, единственным доказательством существования российского гиперзвукового оружия является расследование ФСБ об утечке информации о российских разработках гиперзвукового оружия. Может, для того и затеяно?
sagen 22 июля 2018 | 13:16
vserg: Это как в том фильме "Операция "Ы" - все украдено до нас....
y3emen1 22 июля 2018 | 13:18
да, не любят у нас думающую, прогрессивную ... молодёжь
agamasat 22 июля 2018 | 13:26
Технологический предел бензоколонки давно достигнут - здесь могут быть только неосуществимые фантазии и блеф.
agamasat 22 июля 2018 | 13:34
разве только что-нибудь не скоммуниздят у Запада!
oldbobby 22 июля 2018 | 13:45
Странно: разгласил Путин. а посадили Кудрявцева ?