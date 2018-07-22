Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен
Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен. Об этом пишет французское издание «Journal du Dimanche». Это связано с обвинениями в хищении средств путем создания фиктивных рабочих мест.
Чиновники Европарламента приняли такую меру вслед за властями Франции, которые в начале июля удержали два миллиона евро из тех денег, что партия «Национальное объединение», в прошлом «Национальный фронт», должна была получить в рамках закона о финансировании политических сил.
Марин Ле Пен тогда назвала этот шаг попыткой убийства организации, которую она возглавляет.
Комментарии7
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 12:33
Аааа, эта та, за которую карлик-казнокрад топил?)))) Жулик жулика видит издалека)))
tvitov66 22 июля 2018 | 13:01
liliputin_fashist: ничо, нацЛидер вычтет из наших будущих пенсий и поможет французским национаЛИЗтам
piter_ug 22 июля 2018 | 12:41
Жулико-воровские (сосилистические) идеи без денег - фикция.
vedma2017 22 июля 2018 | 12:46
Так вот она на чем с путиным спелась !
zztop1960 22 июля 2018 | 13:05
Россия поможет , она помогает фашистским , неонацистским, сталинистским партиям и движениям по всему миру
forfor 22 июля 2018 | 13:13
Воронеж, держись! У нас новый иждевенец.
forfor 22 июля 2018 | 13:17
forfor: * иждивенец