Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен. Об этом пишет французское издание «Journal du Dimanche». Это связано с обвинениями в хищении средств путем создания фиктивных рабочих мест.

Чиновники Европарламента приняли такую меру вслед за властями Франции, которые в начале июля удержали два миллиона евро из тех денег, что партия «Национальное объединение», в прошлом «Национальный фронт», должна была получить в рамках закона о финансировании политических сил.

Марин Ле Пен тогда назвала этот шаг попыткой убийства организации, которую она возглавляет.