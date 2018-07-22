Власти Таиланда ожидают, что пещера, из которой спасли детей, станет популярной среди иностранных туристов. За спасательной операцией следил весь мир, — отмечает газета Бангкок Пост. По ее сведениям, на восстановление экосистемы пещеры Тхам Луанг будет выделено больше миллиона долларов.

Рядом с пещерой планируют поставить памятник 38-летнему офицеру ВМС Таиланда Саману Кунану, который погиб во время спасательной операции.

12 школьников и 25-летний тренер их футбольной команды провели в пещере больше двух недель — они были заблокированы из-за сильных ливней.