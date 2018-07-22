Власти Таиланда ожидают, что пещера, из которой спасли детей, станет популярной среди иностранных туристов
Власти Таиланда ожидают, что пещера, из которой спасли детей, станет популярной среди иностранных туристов. За спасательной операцией следил весь мир, — отмечает газета Бангкок Пост. По ее сведениям, на восстановление экосистемы пещеры Тхам Луанг будет выделено больше миллиона долларов.
Рядом с пещерой планируют поставить памятник 38-летнему офицеру ВМС Таиланда Саману Кунану, который погиб во время спасательной операции.
12 школьников и 25-летний тренер их футбольной команды провели в пещере больше двух недель — они были заблокированы из-за сильных ливней.
Комментарии1
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jetsam 22 июля 2018 | 12:55
я умоляю все турагенства россии - готов заплатить свои бабки
- сделайте срочно тур в эти пещеры и подарите депутатм ГД.
быстрее, пока там сезон дождей не закончился...