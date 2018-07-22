Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США.
Аргентина дала согласие на строительство в стране нескольких военных баз США. ОБ этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. По их информации, будут открыты, как минимум, три американские военные базы.
Конкретные сроки не названы.
Комментарии13
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liliputin_fashist 22 июля 2018 | 12:35
У портянок и ваты от таких новостей пуканы рвет))))) Чем ответит нацпидер??? Новыми налогами??)))
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 12:41
Конкретные сроки оккупации не названы. ))
putinv 22 июля 2018 | 12:58
blinorozhiy_chmo: холоп зачем тебе оккупация, ты и так счастлив.
boldu1n 22 июля 2018 | 12:57
liliputin_fashist: Хохол, Архентина ваша!
putinv 22 июля 2018 | 13:02
boldu1n: boldu1n: имбецил пригожинский, ты это хохлушке вальке матвиенко своей скажи.. аргентинский кокс на стол прям от туда
estamp 22 июля 2018 | 12:57
liliputin_fashist: Ха! Ты робот?
Пока заметна только эйфория хомячков. И твоя в т.ч. И она настолько сильна, что меня даже заинтересовало, каким образом базы в Аргентине, да еще и с неясными сроками создания, помогут российским хомячкам свергнуть режим, а украинским освободить Крым. Вы карту-то видели?
jetsam 22 июля 2018 | 12:36
вот во что обошлись проколы российского МИДа с аргентинским коксом.
а подмазали бы своевременно - глядишь и обошлось бы....
жадность подвела, дЭбилов млять...
zztop1960 22 июля 2018 | 12:40
Россия двинула на Арктику , США на Антарктиду. Только Арктика растает и останется одна вода , а Антарктиды целый континент
amrigo 22 июля 2018 | 12:45
Это хорошо, главное чтобы не российских, такой зеркальный ответ на присоединение Крыма получается.
buzukin1912 22 июля 2018 | 12:53
Шустрые какие, быстро обосрались! Это они строят ПРО против Сармата и ужасной русской ядерной ракеты с атомным двигателем :) Не поможет! Вода дырочку найдет :) Расхерачим!
putinv 22 июля 2018 | 12:56
buzukin1912: сармата и ужасная ракета с атомным двигателем только в мультиках. Весь мир это давно уже знает, только пригожинские имбецилы . методичке
krs_sk 22 июля 2018 | 12:53
Повезло Аргентине! Можно сэкономить на своих бездельниках в погонах и потратить бюджет на что-то полезное для общества...
dsa_dsf 22 июля 2018 | 13:19
...латинобиндеровцы, фошыстыыыыы!!!!