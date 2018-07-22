Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим
Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим. Это сообщил ТАСС посол России в Японии Михаил Галузин. По его словам, упрощенные правила могут коснуться бизнесменов, ученых, студентов и деятелей культуры.
Дипломат отметил, что теперь дело за японскими коллегами.
Комментарии16
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greeg1 22 июля 2018 | 12:40
Вопрос Москве: Как насчёт "северных территорий". А то дружба в состоянии войны какая-то странная получается.
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 12:43
Безвиз не нужен. Пошли нафиг самураи.))
minerr 22 июля 2018 | 12:45
greeg1: Если ты задаешь вопрос от имени Токио, то сторона подписавшая капитуляцию не имеет право задавать вопросы. Кстати, у тебя есть доверенность что Токио уполномочило тебя задавать от его имени вопросы или вы на собрании палаты так решили?
greeg1 22 июля 2018 | 12:56
minerr: Ишь ты. Не шебуршись малахольный. Я задаю вопрос Москве от собственного имени.
agamasat 22 июля 2018 | 13:14
minerr: долбанутый, того режима. который подписал капитуляцию, уже нет. Откуда вы все беретесь умалишенные и дебилы?! А... В сССр вас выращивали 70 лет - делали эксперимент по превращению человека в скот.(
radionews 22 июля 2018 | 13:27
agamasat: вертухаи делают вид, что забыли, что Япония, как и гитлеровская Германия - вечный друг СССР. В отличие от немцев и японцев, русские оказались слабым элементом оси зла, они легли под пиндосов, позволив уничтожить своих великих союзников. Но для понта, чтоб никто на расиюшку не подумал, она продолжает визжать что японки ей враги и не заключает с ними договор об окончании войны.
Но у рашки одна, но решающая слабина: она безуспешно играет в мировой расклад 30-х годов прошлого века, а Япония ушла давно в 21 век, где эсэсеру места нет.
Вот японцы и дорвались до своих северных территорий.
agamasat 22 июля 2018 | 13:37
radionews - вот, еще один дэбил нарисовался. Да вас тут целый улей идиотов!
agamasat 22 июля 2018 | 13:39
radionews: ой, извините, что-то соскочил курсор и обратился не по адресу! Простите великодушно!
jetsam 22 июля 2018 | 12:49
@упрощенные правила могут коснуться бизнесменов, ученых, студентов и деятелей культуры. @
и что японским ученым и студентам делать в россии?
изучать прорывы российской электроники? автостроения?
ну а про япоских бизнесменов еще в ссср знали, какие они тупые...
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Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - русский и японец.
Японец говорит: «Мы станки делаем».
Русский говорит: «И мы тоже».
Японец говорит: «У меня 10 цехов».
Русский говорит: «У меня тоже 10».
Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято».
Русский говорит: «У меня тоже три тысячи».
Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает».
Русский думает: «Если сказать, что у нас 200 инженеров в заводоуправлении сидит, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, – говорит, - не спал. Все думал: чем у вас седьмой инженер занимается?».
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semen2026 22 июля 2018 | 12:49
у кремлёвских смешариков такая готовность образовалась... вот михаил галу_(зин)стян даже отметил..!)))
i_c_e 22 июля 2018 | 13:06
Посол — а не в курсах. Японцы давно уже для данного контингента упростили. На 5 лет дают при первом обращении, и бесплатно всем.
agamasat 22 июля 2018 | 13:09
С Токио безвиз - хорошо: все русские будут на виду и кремлевская мафия не укрепится - легко отстреливать.)
andy66 22 июля 2018 | 13:12
Безвиз для японцев? Чтобы они могли свободно посещать свои исторические территории? Ползучая передача дальнего востока японцам уже началась? Решение принято?
agamasat 22 июля 2018 | 13:43
andy66: а я вот думаю, почему дебилы управляют россией? Теперь вот понял - много таких, которые не дотягивают по своему развитию даже до них.(
radionews 22 июля 2018 | 13:22
"... И Путин великий нам путь озарил..."
Туристы Синдзо абе заждались отмашки.
Шахтеры Сахалина шлют императору мешки писем, они доведены до отчаяния, туристы- добровольцы спешат на помощь.
А там и туристы товарища Си подтянутся, потому что шахтеры Сибири, Дальнего востока, Урала тоже доведены до отчаяния.
radionews 22 июля 2018 | 13:51
Пора проводить референдум о государственной самостоятельности в свободной федеральной земле Сахалин.
Туристы Абэ помогут. Опыт большое дело.