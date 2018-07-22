Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим. Это сообщил ТАСС посол России в Японии Михаил Галузин. По его словам, упрощенные правила могут коснуться бизнесменов, ученых, студентов и деятелей культуры.

Дипломат отметил, что теперь дело за японскими коллегами.