Суд в Москве арестовал 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева по делу о госизмене

Сейчас он находится в СИЗО Лефортово, — сообщил «Эху» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. По словам правозащитника, сотрудники СИЗО запретили Кудрявцеву говорить, где он работал, поскольку его дело засекречено. Фамилии Кудрявцева нет и в базе данных судов Москвы, поскольку, как сообщил накануне источник ТАСС, в них перестали отображать информацию об уголовных делах по статьям «госзимена» и «шпионаж».

При этом правозащитник отметил, что полный тезка арестованного Кудрявцева работает в Королеве, в головном институте Роскосмоса. В пятницу в этом институте прошли обыски по делу об утечке за рубеж данных о разработках гиперзвукового оружия.