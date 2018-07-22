Суд в Москве арестовал 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева по делу о госизмене
Сейчас он находится в СИЗО Лефортово, — сообщил «Эху» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. По словам правозащитника, сотрудники СИЗО запретили Кудрявцеву говорить, где он работал, поскольку его дело засекречено. Фамилии Кудрявцева нет и в базе данных судов Москвы, поскольку, как сообщил накануне источник ТАСС, в них перестали отображать информацию об уголовных делах по статьям «госзимена» и «шпионаж».
При этом правозащитник отметил, что полный тезка арестованного Кудрявцева работает в Королеве, в головном институте Роскосмоса. В пятницу в этом институте прошли обыски по делу об утечке за рубеж данных о разработках гиперзвукового оружия.
Комментарии19
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stas12006 22 июля 2018 | 12:35
да пёс с ним!
не надо было сотрудничать с путинской властью.
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 12:47
И чего старому пердуну не хватало в его то годы?
Теперь по полной ответит.
putinv 22 июля 2018 | 12:49
blinorozhiy_chmo: Ученый рассекретил мультики Путина
rouslllllllanist4e 22 июля 2018 | 12:57
Судя по возрасту, учёный этот- либераст, слушает "Эхо Москвы" и ходил на митинги бессистемной оппазицЫи.
consts 22 июля 2018 | 13:14
rouslllllllanist4e: По его возрасту и месту работы можно судить только об одном - человек работал. во-всяком случае, числился. Остальное - это ваши фантазии.
hz6691 22 июля 2018 | 12:55
blinorozhiy_chmo: Не хватало того, что у Вас с избытке - старческого слабоумия, чтобы поверить продукции студии Союзмультфильм.
monterado_ancona_marche 22 июля 2018 | 13:14
hz6691: слабоумия хватило спецслужбам США и они поверили. Вы им отказываете в этом?..))
detul 22 июля 2018 | 12:55
blinorozhiy_chmo: Не хватало пенсии и медицинского обслуживания.
srk2658lu 22 июля 2018 | 13:45
blinorozhiy_chmo: С тобой хорошо говно есть, всё время вперёд забегаешь...
patriot11 22 июля 2018 | 12:36
пора возвращать расстрельную статью......
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 12:39
patriot11: седина в бороду - бес в ребро
idruker 22 июля 2018 | 12:52
patriot11: точно! мало вавиловых и шубниковых расстреляли, людоедскому государству не насытится
putinv 22 июля 2018 | 12:52
patriot11: Путин сказал, что ВСЕ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ. Дохозяйничился гений.
parasuk_ 22 июля 2018 | 12:54
А всякие помойки, типа фонда немцова, за предательство премию дают :)
sergo_25_26 22 июля 2018 | 12:55
А Вы недовольны пенсионной реформой. Человек в 74 на двух работах пахал. А рассекретить он в принципе ничего не мог. Потому как никаких секретов у главного вруна не существует. Одни понты из подворотни.
i_one_off 22 июля 2018 | 12:55
И тут ихтамнет.
irinakingsize1 22 июля 2018 | 12:57
Рогозин решил наконец-то объяснить народу "Почему ракеты Фотон не летают как птицы"?
podwodnik 22 июля 2018 | 13:09
Илон Маск запустил 7-тонный спутник на орбиту. У нас посадили 74-х летнего учёного. И всё в один день. Может нам возвращаемые с орбиты СИЗО изобрести? Бьёшь по пяткам, а тут бац - невесомость! Чем сильнее ударил тем сильней мордой о противоположную стену. Когда вернут будешь бояться пукнуть, не то что дубинку занести.
ded62ushka 22 июля 2018 | 13:17
Кода же основных арестовывать начнут?