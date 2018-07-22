Сегодня матчем между Ливерпулем и дортмундской Боруссией продолжится международный Кубок Чемпионо

Сегодня матчем между Ливерпулем и дортмундской Боруссией продолжится международный Кубок Чемпионов – коммерческий предсезонный турнир с участием ведущих клубов мира.

Турнир проходит уже в пятый раз и помогает клубам решить две важные задачи – сыграть перед началом сезона с серьезными соперниками и увеличить количество поклонников в Соединенных Штатах Америки, поскольку большинство встреч пройдет именно там. Впрочем, часть матчей состоится в Европе и Сингапуре. Турнир традиционно вызывает большой интерес по всему миру. На матч между Манчестер Юнайтед и Реалом в 2014 году пришло почти 110 тысяч зрителей, что является рекордом для соккера в США. Боруссия уже успела сыграть один матч и завершить его успешно для себя. Немецкая команда победила английский Манчестер Сити, благодаря голу с пенальти, который, как говорят привез выступавший некогда в российском чемпионате украинец Зинченко.

Матч между Ливерпулем и дортмундской Боруссией начнется в 23.00 по московскому времени. В прямой трансляции его можно будет посмотреть на канале Футбол субхолдинга Матч ТВ. Матч ТВ покажет игру в записи в 0.30.