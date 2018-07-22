Сбой зафиксирован в работе мессенджера Телеграм

На проблемы жалуются пользователи из России и целого ряда стран Европы. Об этом сообщает сайт «Downdetector», который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В основном пользователи не могут подключиться к серверу, авторизоваться, а также отправлять или получать сообщения.



В России Роскомнадзор продолжает попытки блокировки Телеграма из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования.