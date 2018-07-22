Сбой зафиксирован в работе мессенджера Телеграм
На проблемы жалуются пользователи из России и целого ряда стран Европы. Об этом сообщает сайт «Downdetector», который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В основном пользователи не могут подключиться к серверу, авторизоваться, а также отправлять или получать сообщения.
В России Роскомнадзор продолжает попытки блокировки Телеграма из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 12:09
Телеграмм - зло, он не нужен.