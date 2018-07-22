Российские военные сообщили об уничтожении в Сирии еще одного беспилотника, который приблизился к авиабазе Хмеймим. Его сбили этим утром – это уже второй, возможно, враждебный летательный аппарат за текущие сутки.

Первый беспилотник был уничтожен на подлете к российской авиабазе накануне вечером.