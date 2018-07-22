Российские военные сообщили об уничтожении в Сирии еще одного беспилотника, который приблизился к авиабазе Хмеймим.
Российские военные сообщили об уничтожении в Сирии еще одного беспилотника, который приблизился к авиабазе Хмеймим. Его сбили этим утром – это уже второй, возможно, враждебный летательный аппарат за текущие сутки.
Первый беспилотник был уничтожен на подлете к российской авиабазе накануне вечером.
Комментарии5
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tvitov66 22 июля 2018 | 12:09
- Вась, в этой куче мусора пилотку видишь?
- Нет.
- Так и доложим БЕЗПИЛОТНИК
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 12:13
tvitov66:
Возможно российские военные и не выводятся.
Это — фейк.
Зато российские военные постепенно вывозятся.
И это — факт.
plidurok Андрей Филимонов 22 июля 2018 | 12:12
"возможно, враждебный летательный аппарат".
А если вдруг не враждебный, тогда свой?
andy66 22 июля 2018 | 12:13
а как они отличают израильские беспилотники от собственных, которые они купили у Израиля несколько лет назад?
askol2016 22 июля 2018 | 12:18
На каждый фанерный бпла, стоимостью 100 долларов, тратится полноценная ракета за много тысяч