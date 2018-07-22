Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым может получить звание Героя Украины

Наградить спортсмена предложил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Украинский премьер назвал победу Александра Усика «исторической» и добавил, что боксер достоин высшей государственной награды – об этом он написал в фейсбуке. Высказывание Владимира Гройсмана прокомментировал Украинский посол в США Валерий Чалый. Он написал, что приоритет в награждении все же имеют бойцы ВСУ, воюющие на востоке страны.

Петр Порошенко публично на предложение Гройсмана не отозвался, но на победу украинского боксера отреагировал. По словам главы государства, он ни секунды не сомневался в триумфе соотечественника, и особо отметил тот факт, что украинский гимн прозвучал в Москве – по мнению Порошенко, это символизировало борьбу и приближение победы Украины.

Усик одержал победу по очкам. Украинец стал абсолютным чемпионом и завоевал Кубок Мохаммеда Али.