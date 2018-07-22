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12:00, 22 июля 2018

Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым может получить звание Героя Украины

Наградить спортсмена предложил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Украинский премьер назвал победу Александра Усика «исторической» и добавил, что боксер достоин высшей государственной награды – об этом он написал в фейсбуке. Высказывание Владимира Гройсмана прокомментировал Украинский посол в США Валерий Чалый. Он написал, что приоритет в награждении все же имеют бойцы ВСУ, воюющие на востоке страны.

Петр Порошенко публично на предложение Гройсмана не отозвался, но на победу украинского боксера отреагировал. По словам главы государства, он ни секунды не сомневался в триумфе соотечественника, и особо отметил тот факт, что украинский гимн прозвучал в Москве – по мнению Порошенко, это символизировало борьбу и приближение победы Украины.

Усик одержал победу по очкам. Украинец стал абсолютным чемпионом и завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Комментарии

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sdrthg 22 июля 2018 | 12:07

Чего там, в президенты его!

forcer 22 июля 2018 | 12:08

Усик: Крым -это Крым! Спасибо, Саша, что ты не хохол! :)

https://www.youtube.com/watch?v=tnzPQq_XWew

honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 12:12


forcer: // Усик: Крым -это Крым! Спасибо, Саша, что ты не хохол! :) //
Захлопни свой канализационный люк, удило ватное, вонь от тебя на Эхе невыносимая.
Под каким флагом выступал вчера Усик?
Какой гимн играли в его честь?
Под какую песню выходил на ринг?
Ты уже занялся петухом из говvна в честь вчерашнего боя?

Заметно, что портянкам в методичках написали - ничего про бокс, напирать на крымское место жительства Усика, значит, он россиянин.
Но если бы Гассиеву удался лаки-панч (он его откровенно и безуспешно выцеливал 12 раундов), то те же клоуны в портянках орали бы здесь, что россиянин победил украинца, и вообще россиянская школа бокса лучшая в мире.
Кто не верит, можно поднять массовую истерику ватоцефалов по поводу футбольной победы всего лишь в 1/8 финала.
А вчера был бой за звание абсолютного чемпиона мира, единственного из действующих в профессиональном боксе.
Представляю мегатонны слюны, которые путриоты набрызгали бы здесь по поводу победы русского Гассиева над украинцем Усиком.

varangian2011 22 июля 2018 | 12:13

forcer: Нужно и Путину его героем России наградить, потому что Усик не только не признал Крым украинским, но и заявил что считает русских и украинцев одним народом. )) Истинный Герой ! )

sandro_007 22 июля 2018 | 12:08

Звание героя Украины из шаловливых ручонок Гройсмана? А после посадят, как Надю?

shmuel63 22 июля 2018 | 12:18

sandro_007: Согласитесь, что у украинского боксера все куда больше оснований быть Героем, чем у секретно награжденного Кириенко

blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 12:07

Орден Бандеры 1 степени! ;-D

nelibermot19 22 июля 2018 | 12:07

Совсем рёхнутые

banyi3 22 июля 2018 | 12:08

Усик отличный боксёр, и если не идиот , то откажется от сомнительной награда )

zver777 22 июля 2018 | 12:08

"и приближение победы Украины." Ха-ха-ха.
О великие, о мудрые холобесы, да засохнет выкопанное Вами море, да будет вечно жить порожденное вами человечество, да не потухнет блеск кастрюль на ваших головах.
Интересно на протяжении человеческой истории существовал когда нибудь глупее народ?

banyi3 22 июля 2018 | 12:15

zver777: Только чукчей не обижать, они реально умнее )))

rihard 22 июля 2018 | 12:10

Чем это отличается от награждения российских спортсменов госнаградами или награждения чиновников из Центризбиркома за заслуги на выборах? Такая же дурь.

boldu1n 22 июля 2018 | 12:15

Это великая ПЭРЭМОГА! Теперь хохлы точно заживут как в развитых европейских странах!

sskull 22 июля 2018 | 12:15

Я бы отказался. Быть героем Укродупы, тоже самое что в навозе изваляться...

nevski153 22 июля 2018 | 12:16

А что, разве Гассиева бы не наградили? Особенно за победу над украинцем? И те и другие, в смысле руководители РФ и Украины выходцы из единой и неделимой системы глубокого бурения, так что их поступки предсказуемы.

andy66 22 июля 2018 | 12:16

Гройсман ляпнул - портянки подхватили ))))

У портянок обычная тактика: если спортсмен победил - то он объявляется русским, если проиграл - то он объявляется украинцем. Просто и удобно ))))

ed10075 22 июля 2018 | 12:17

Явный перебор на почве пропагандонского патриотизма.
Усик молодец, хороший спортсмен, но только и всего.

(комментарий скрыт)

pipka 22 июля 2018 | 12:19

совсем ебанулись уже

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