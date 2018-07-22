Размер реальных зарплат в Белоруссии превысил российские
Размер реальных зарплат в Белоруссии превысил российские. При этом по номинальному курсу доллара зарплаты россиян по-прежнему остаются больше, чем у белорусов.
Реальная заработная плата в Белоруссии в прошлом году составила чуть больше 1600 долларов, а в России – 1550 долларов. Об этом сообщается в докладе экспертов ВШЭ, на который ссылается РБК. Речь идет о зарплатах, рассчитанных по паритету покупательной способности. При этом российский уровень оплаты труда все равно остается выше большинства стран СНГ, но среди государств Восточной Европы Россия уступает многим странам, включая Польшу и Чехию.
Ранее по этому показателю Белоруссия уже обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат снова превысил белорусские. При этом по номинальному курсу доллара уровень заработных плат в России по-прежнему сильно превышает белорусский и составляет 671 доллар против 422.
Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты странами являются Казахстан и Азербайджан.
Комментарии14
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kunst54 22 июля 2018 | 12:06
Ясное дело, если белорусы даже креветок разводят, а потом в Россию продают.
kit07_12 22 июля 2018 | 12:06
А як же в стране победившего муйдана?
Наверное, там як у це Еуропи зарплати?
askol2016 22 июля 2018 | 12:08
Зато у нас больше сотни долларовых миллиардеров, а в Белоруссии - ни одного
vladimirgornitsky 22 июля 2018 | 12:19
askol2016: Тут Вы заблуждаетесь. Наберите в поисковике "Самые богатые люди Беларуси".
Во всех странах с диктаторским режимом существует коррупция и воровство. Но в Белоруссии уровень воровства не превысил, видимо, критическую отметку, как в России. В рейтинге коррупции Белоруссия занимает 68 место, а Россия - 141. В этом, видимо, все дело.
danko1 22 июля 2018 | 12:09
Но нигде в Мире нет такого богатого президента, имеющего за гос. счет десятки дворцов и прочей роскоши, считающего всё в России своей собственностью, которую он своим старым подельникам дарит, делая их миллиардерами в первый срок.
Мало того, что Путин тупой и понятия не имеет о том, в каком состоянии экономика России находится, постоянно полный бред по этому поводу несет, искажая реальные цифры, так он экономикой никогда и не занимался, т.к. им повезло со сказочными ценами на нефть, доход от которой он направлял большей частью своей банде.
Поэтому и население бедное, что правящая банда грабит в космических масштабах.
ramses333 22 июля 2018 | 12:11
"Зато мы делаем ракеты..."
alex_d 22 июля 2018 | 12:14
ramses333: вы - филологи?
seryj_wolk 22 июля 2018 | 12:14
Рфия - великая нищая! А понтов-то!
drgonish 22 июля 2018 | 12:18
seryj_wolk:
Назови хоть один.
j_partizan 22 июля 2018 | 12:14
Не удивительно. В Белоруссии по наводке "экспертов ВШЭ" не уничтожали производственные и научные предприятия. И Кудрина - "лучшего финансиста планеты" (по мнению врагов России) у них не было.
angmarsky 22 июля 2018 | 12:15
Чушь собачья. Приезжали родственники из Украины. Посмотрели на белорусские цены. Пересчитали в гривны. Ужаснулись нашей дороговизне. Уехали, решив, что у них все неплохо.
paperboy 22 июля 2018 | 12:17
Как белорус скажу: у нас с экономикой и зарплатами задница в стране. Официальная статистика не соответствует реальности. Особенно в регионах.
novyrusich 22 июля 2018 | 12:18
МНЕ НРАВИТСЯ НОМИНАЛЬНАЯ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ РУБЛЯ.
НО ПОКУПАЮТ ВСЕ-ТАКИ ПО РЕАЛЬНОЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ.
А НАМ ВТЮХИВАЮТ, ЧТО В РОССИИ ДОЛЛАР В 2 РАЗА ДОРОЖЕ ЧЕМ В США.
ТО ЕСТЬ ПО РЕАЛЬНОМУ КУРСУ, ДРУЖОК, ТВОЯ ЗАРПЛАТА (СРЕДНЯЯ ПО РОССИИ) 700 ДОЛЛАРОВ,
НО ПО ФАНТАСТИЧЕСКОМУ ОНА 1550 ДОЛЛАРОВ.
А почему не объясняют. ну так им хочется.
Одежда в США не дороже, авто и электроника - дешевле, еда и бензин не дороже чем в России
Однако нам внушают, что реально доллар стоит не 60 рублей, как в обменниках, а меньше 30-ти.
Ребята-патриоты, продайте мне доллары по 30-ть, я на все рубли, что у меня есть куплю.
думаю, что желающих не найдется даже среди тех кто этот фантастический курс насчитал. Они не идиоты, это они нас идиотами считают.
putin_itogy 22 июля 2018 | 12:20
ЗАТО,
"Не будет путина - не будет России". (с)
И "Россия" ему вторит:
"А зачем нам такой мир, где не будет места России?".(с)