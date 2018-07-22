Размер реальных зарплат в Белоруссии превысил российские. При этом по номинальному курсу доллара зарплаты россиян по-прежнему остаются больше, чем у белорусов.

Реальная заработная плата в Белоруссии в прошлом году составила чуть больше 1600 долларов, а в России – 1550 долларов. Об этом сообщается в докладе экспертов ВШЭ, на который ссылается РБК. Речь идет о зарплатах, рассчитанных по паритету покупательной способности. При этом российский уровень оплаты труда все равно остается выше большинства стран СНГ, но среди государств Восточной Европы Россия уступает многим странам, включая Польшу и Чехию.

Ранее по этому показателю Белоруссия уже обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат снова превысил белорусские. При этом по номинальному курсу доллара уровень заработных плат в России по-прежнему сильно превышает белорусский и составляет 671 доллар против 422.

Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты странами являются Казахстан и Азербайджан.