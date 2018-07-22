Австрия возглавила рейтинг стран с самым дорогим гражданством

Перечень составило агентство Блумберг. Для получения австрийского паспорта нужно инвестировать в экономику страны почти 24 миллиона долларов. Налог на прибыль в Австрии составляет 25%.

На втором месте с большим отрывом Кипр, гражданство которого можно купить за два миллиона долларов инвестициями. Налог на прибыль на Кипре – 12,5%.

И на третьем месте Мальта, чье гражданство стоит около миллиона долларов при налоге на прибыль 35%.

Как отмечают авторы списка, в восьми стран рейтинга в первой десятке действуют офшорные зоны.