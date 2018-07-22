Австрия возглавила рейтинг стран с самым дорогим гражданством
Перечень составило агентство Блумберг. Для получения австрийского паспорта нужно инвестировать в экономику страны почти 24 миллиона долларов. Налог на прибыль в Австрии составляет 25%.
На втором месте с большим отрывом Кипр, гражданство которого можно купить за два миллиона долларов инвестициями. Налог на прибыль на Кипре – 12,5%.
И на третьем месте Мальта, чье гражданство стоит около миллиона долларов при налоге на прибыль 35%.
Как отмечают авторы списка, в восьми стран рейтинга в первой десятке действуют офшорные зоны.
Комментарии5
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danko1 22 июля 2018 | 11:36
Самое дешевое гражданство в России.
Мало того, что бесплатно его Путин дает, так еще и квартиры класса люкс к нему прилагаются.
Но всё равно почему-то потом сбегают.
neyexo 22 июля 2018 | 11:38
Для россиян такие же цены?
Или отдельные?
sandro_007 22 июля 2018 | 11:41
neyexo:
Для носатых половинок это не помеха.
polsan 22 июля 2018 | 11:52
sandro_007: Слушай "Джеймс Бонд", скажи почему тролли так любят ставить вместо своих фото со своими носами в профиль фотографии известных в мире людей и часто богатых людей?! ))
ed10075 22 июля 2018 | 12:13
Все верно. Кто не верит, у Лужкова спросите.